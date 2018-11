Test: Samsung Galaxy Note9 je dokonalý pracovný nástroj

Mobil pre každodenné pracovné úlohy.

15. nov 2018 o 10:58 Matúš Paculík

Samsung Galaxy Note9 Páči sa nám: výkon, vynikajúci displej a fotoaparát Nepáči sa nám: nevýrazný dizajn, cena Cena: od 999 eur za 128 GB verziu Hodnotenie: 9,0 (aktuálna cena a dostupnosť)

Produkt na test poskytla spoločnosť Samsung

Ubehlo už sedem rokov od doby, keď Samsung ukázal svetu prvý model z dnes už slávnej série biznis smartfónov Galaxy Note. Prvotné posmešky zanikli v číslach úspešných predajov a ani po tak dlhej dobe nemá žiadnu konkurenciu.

Na lukratívnom trhu je Galaxy Note stále jedinečným zjavením, aj keď treba priznať, že posledné tri generácie dizajnovo prešľapuje na jednom mieste.

Najnovší Note9 však nie je zlým smartfónom a aj napriek chýbajúcej iskre pri dizajne je stále najlepším kompaktným spoločníkom pre prácu na cestách.

Pripravte si dve ruky

Nový Samsung Galaxy Note9 nie je bežný smartfón pre bežného používateľa. Netvrdíme, že by tu nebol spokojný, no pravdepodobne by využil len malú časť všetkých pridaných funkcií a technológií.

Navyše toto nie je smartfón, ktorý za každých podmienok ovládnete jednou rukou. Veľký, 6,4-palcový Super AMOLED displej si doslova pýta špeciálne pero, ktoré je šikovne schované v pravej spodnej časti smartfónu.

V jednej ruke telefón a v druhej pero. Skvelý základ pre písanie poznámok, prácu vo veľkých tabuľkách, alebo pokojne aj pri prezeraní webových stránok. Tento dnes už zabudnutý nástroj Samsung prepracoval a pridal mu aj niekoľko ďalších funkcií.

Pre rýchle zapísanie poznámky nemusíte smartfón ani odblokovať, len vytiahnete pero, poznačíte a znova ho zasuniete. Takto spravené poznámky si neskôr upravíte, prípadne vymažete.

Pero sa odložené v smartfóne nabíja, pričom mu stačí 40 sekúnd a bude pripravené na polhodinu používania. Pokojne z neho spravte diaľkový ovládač pre smartfón, spúšť fotoaparátu, alebo nástroj na prezentáciu, či ovládnite prehrávanie YouTube videí.

So smartfónom komunikuje bezdrôtovo, displej pri ňom dokáže rozoznať až 4096 úrovní prítlaku. Zaujímavá technologická vymoženosť, ktorú oceníte aj pri kreatívnej činnosti.

Dizajn, ktorý neurazí

Samsung predáva nový Note9 v dvoch farebných verziách, nudnej čiernej a trochu živšej tmavomodrej. Niežeby okamžite upútala pohľady, ale v kombinácii zo žltým perom aspoň nepôsobí tak obyčajne.

Pritom kvalita spracovania je ukážková a ťažko by sme tu hľadali akýkoľvek výraznejší nedostatok. Kombinácia obrovského displeja so zakrivenými bokmi, kovového rámu a sklenenej zadnej časti je pri prémiových Samsungoch bežným javom.

Tri roky sú však už dosť dlhá doba na to, aby sa tu pomaly začala prejavovať nuda, hlavne keď všade naokolo vidno moderné, nastupujúce trendy. Samozrejme, od pracovného nástroja neočakávame exotiku, no zároveň sa nám nepáči ani prešľapovanie na jednom mieste.