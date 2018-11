Piskor vrchovský prežil aj mamuty, vieme o ňom málo

Často sa ukrýva pod zemou, kde sa tiež zvykne kŕmiť.

Patrí k najmenším a zároveň najstarším cicavcom, na ktoré môžeme natrafiť v slovenskej prírode. Žil už v treťohorách, po ktorých prišla štvrtohorná ľadová doba.

Napriek tomu, že piskor vrchovský mal viac šťastia ako napríklad mamut a prežil až doteraz, vieme o ňom žalostne málo.

Aj zoológovia priznávajú, že tento drobec – ktorý môže pri letmom pohľade pripomínať krtka – je pre nich stále trochu záhadný a jeho život majú len veľmi málo preskúmaný.

Kde ho nájdeme?

V lesoch pri horských potokoch, v hustých bučinách, ale aj v chladných dolinách – všade tu si spokojne a nenápadne nažíva piskor vrchovský. Často sa však ukrýva pod zemou, kde sa tiež zvykne kŕmiť.

Aby sme ho zahliadli, potrebujeme istú dávku šťastia. Okrem toho, že sa tento hmyzožravec často zdržiava mimo dohľadu v podzemí, na Slovensku je ešte aj pomerne vzácny. V prípade, že by sme chceli znásobiť svoje šance na stretnutie s ním, mali by sme sa vybrať na výlet do pohoria Vtáčnik.

Prečo sa stavia na zadné?

S najväčšou pravdepodobnosťou si piskora pri turistike v horách všimneme, ako hliadkuje stojac na zadných labkách a s ňufákom zdvihnutým vysoko dohora. Piskor sa takto orientuje v priestore a nevdojak tiež pózuje prípadným fotografom, ktorí by chceli tento moment zvečniť.

Veľkosťou sa ponáša na svojho príbuzného piskora lesného. Dorastá do šiestich až ôsmich centimetrov a váži najviac 14 gramov. Je teda dvakrát menší ako krtko. Pre piskora vrchovského je typický dlhý chvostík, ktorý meria asi toľko, čo jeho hlava a telo dohromady.

Tento piskor je takmer celý čierny, akurát čo mu na hlave svieti ružová špička ňufáka a labky má drobec tiež svetlé. Belavá je u neho ešte spodná časť chvosta, ktorý je porastený krátkou srsťou. Ak by sme sa piskorovi pozreli na zúbky, všimli by sme si, že ich špičky sú tmavočervené.

Rozhoduje sa podľa nadmorskej výšky?

Odborníci piskora vrchovského dlho považovali za zviera typické pre horské oblasti. Ukázalo sa však, že žije aj v nižších polohách. Pre nenápadného hmyzožravca totiž nie je nadmorská výška až taká rozhodujúca.

Pri výbere vhodnej lokality prihliada viac na to, či je v nej zachovalá, neporušená príroda. Piskor je na zmeny prostredia náramne citlivý, takže ak sa niekde usadí a zotrvá tam, môžeme si byť istí, že toto miesto človek ešte nestihol spustošiť.

Čo robí v zime?

Ak je piskor v niečom naozaj šikovný, je to hrabanie. Túto zručnosť využíva najmä vtedy, keď pod zemou hľadá potravu. Pochutnáva si predovšetkým na dážďovkách, stonožkách či larvách hmyzu, ale nepohrdne ani pavúkmi.

Pod zemou sa pohybuje v tuneloch a dokáže sa prevŕtavať aj snehom. Keďže sa neukladá na zimný spánok, v snehovej pokrývke sa brodí vcelku často.

Samičky piskora vrchovského privádzajú mláďatká na svet zvyčajne dvakrát do roka, pričom v jednom vrhu býva najčastejšie päť malých piskorov.