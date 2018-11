Hľadali sme najlepšie šikovné zariadenia na ruku

Apple si priaznivcov udrží napriek cene

15. nov 2018 o 11:05 Matúš Paculík

Mali zmeniť celý segment smartfónov, no nakoniec sa stali len ich doplnkami. Zobrazovanie presného času je len druhoradým účelom. Inteligentné náramky vám oznámia všetky novinky a dokážu výrazne spríjemniť život, či už ten pracovný, alebo súkromný.

Nech majú pridanú hodnotu

Na začiatku to boli technologické hračky, v súčasnosti sú z nich univerzálne a hlavne užitočné zariadenia, ktoré môžeme rozdeliť na dve základné kategórie. Prvou sú šikovné hodinky vytvorené výhradne ako doplnok k smartfónu na zobrazovanie informácií a upozornení.

Záujem o tento typ už dávno opadol, pochopili to aj výrobcovia a tieto náramky nájdete už len v ponuke neznámych čínskych výrobcov. Kúpite ich doslova za pár eur, čomu zodpovedá ich kvalita, funkcie a aj podpora. Nečakajte, že k nim bude vývojár dodávať pravidelné aktualizácie a opravy chýb.

Rovnako k nim ťažšie zoženiete doplnky vrátane remienkov, ochranných sklíčok a špeciálnych stojanov na nabíjanie.

Veľa vám neprezradia ani o vašich pohybových aktivitách, kroky síce detegujú, no presnosťou a ďalšími možnosťami zaostávajú ďaleko za súčasným štandardom.

Na základné šikovné hodinky za pár eur preto zabudnite. Radšej si doplaťte za značkový model, veď napríklad najnovší inteligentný náramok od Xiaomi stojí len niečo cez 30 eur.

Zdravie je priorita

Druhá kategória šikovných zariadení na ruku pridáva podporu pre šport a zdravie, aj keď tok informácií je pri nich stále dôležitou funkciou. Ľudia si ich kupujú z veľkej časti pre monitorovanie dennej aktivity, meranie srdcovej činnosti a sledovanie športových aktivít.

Vývoj sa nesústredí len na samotné zbieranie údajov, ale z veľkej časti na ich spracovanie a analyzovanie. Dnes si preto viete každé ráno zistiť, ako dobre ste sa vyspali, dokonca vám pomôžu naplánovať presný čas, kedy sa treba pobrať do postele.

Najdôležitejšia je však práca s hodnotami srdcového tepu, pričom modernejšie senzory dokážu pomôcť pri zisťovaní ďalších hodnôt a odhaľovaní nastupujúcich problémov.

Známych je už niekoľko desiatok prípadov, keď inteligentné hodinky upozornili na nezvyčajnú srdcovú aktivitu a ich majiteľ si tak vďaka včasnému príchodu na pohotovosť zachránil život.

Samostatnou kapitolou sú Apple Watch, ktoré zachránili celý segment a sú stále najobľúbenejšie. Navyše dostávajú pravidelné aktualizácie a dokážu odhaľovať viac a viac problémov.

Fungujú však výhradne so smartfónmi iPhone a ich výrobca si ich cení na poriadny balík peňazí. Našťastie za najlacnejší model v našom výbere zaplatíte len niečo cez 30 eur, takže vybrať si môže skutočne každý.

Odporúčané modely:

Apple Watch Series 4

Hodinky od Apple sú stále najlepšie predávané šikovné hodinky na trhu. Vôbec pritom neprekáža, že sú drahé, vyzerajú stále rovnako a nabíjať ich budete takmer každý deň. Úspech majú zaručený, veď pre majiteľov iPhonov sú stále tým najlepším riešením.

Ich najväčšou výhodou je perfektne zvládnuté používateľské rozhranie a veľmi dobre navrhnuté ciferníky. Nie je ich síce toľko ako pri konkurenčných produktoch, no ani jeden nie je vyslovene zlý a väčšina z nich je skutočne použiteľná, bez potreby dodatočných poplatkov.

Aj napriek určitým obmedzeniam sú dobre prispôsobiteľné, s veľmi dobre zvládnutým systémom oznámení. Ovládanie je navyše intuitívne a skvelo reagujú na dotyk. Tu by si konečne mohli brať príklad vo Fitbite, ovládať jeho produkty je ako za trest.

Apple ponúka hodinky vo dvoch veľkostiach a niekoľkých farebných kombináciách. Dostupné je obrovské množstvo rôznych remienkov. Za tie originálne si poriadne priplatíte, ale lacné z internetu vám väčšinou dlho nevydržia.

Vďaka citlivejšiemu akcelerometru a gyroskopu dokážu odhaliť pád, keď v určitej situácii automaticky privolajú pomoc. Najväčšou novinkou je meranie EKG, no táto funkcia príde až v niektorej s budúcich aktualizácií.

+ ergonómia používania, funkcie, možnosti

- cena, výdrž batérie

Cena: od 429 eur (aktuálna cena a dostupnosť Apple Watch Series 4)

Samsung Galaxy Watch

Najlepšie šikovné hodinky od Samsungu majú síce veľký okrúhly displej, no zároveň sa čo najvernejšie snažia imitovať vzhľad klasických hodiniek. A vďaka vynikajúcemu AMOLED displeju a špeciálnym ciferníkom je výsledok pôsobivý.

Hodinky sú dostupné v dvoch veľkostiach, 46 a 42 mm. Obidve majú okrúhly Super AMOLED displej s rozlíšením 360 x 360 bodov, chránený špeciálnym sklom Corning Gorilla DX+. To spolu so zvýšenou odolnosťou voči vode spĺňa certifikáciu pre vojenské účely.

Galaxy Watch už nechcú byť primárne len šikovným zariadením, aj keď tu ponúkajú asi najviac funkcií a možností z celého nášho výberu. Žiadne obmedzenia Googlom nečakajte, operačný systém si vytvoril samotný Samsung.

Hodinky dokážu detailne zaznamenať vašu bežnú a športovú aktivitu a myslia aj na životný štýl. Snažia sa odhaliť váš stres a ponúkajú funkcie pre celkovo až 39 druhov cvičenia. Postrážia vám aj kalórie, no tu nesmiete klamať a musíte zaznamenať každý kúsok jedla.

Galaxy Watch funguje prakticky s každým súčasným smartfónom, no ten najlepší zážitok vrátane všetkých funkcií získate jedine pri kombinácii s rovnakou značkou. Hodinky budete nabíjať v priemere raz za 4 až 5 dní, samozrejme, so špecifickým káblom.

+ pekný dizajn, špičkový displej, množstvo funkcií

- obmedzené možnosti mimo Samsung smartfónov

Cena: od 309 eur (aktuálna cena a dostupnosť Samsung Galaxy Watch)

Withings Steel HR Sport

Stoja necelé dve stovky a na prvý pohľad sú nerozoznateľné od klasických hodiniek. Spoločnosť Withings patriaca pod Nokiu zvolila úplne odlišný prístup a namiesto šikovného zariadenia s digitálnym ciferníkom vyrobila ručičkové hodinky, ktoré v sebe skrývajú elektroniku.

Ich cieľovou skupinou sú používatelia zvyknutí na klasické hodinky, ktorí zároveň chcú mať prehľad o najnovších oznámeniach zo smartfónu, o svojej športovej aktivite, spánku či tepe srdca. Toto všetko hodinky ponúkajú, navyše k tomu pridávajú extrémnu výdrž batérie.

Kým bežné smart hodinky vydržia bez nabíjačky jeden až päť dní, tak Withings budete nabíjať len raz za tri týždne. Výdrž batérie sa našťastie nijako neprejavila na dizajne alebo hmotnosti. Hodinky sú pekné, kovové a ľahké.

Dôvodom je absencia veľkého displeja, namiesto neho tu nájdete malý čiernobiely OLED displej s minimálnou spotrebou. Ukáže vám len tie základné informácie, pre všetko ďalšie musíte využiť aplikáciu na vašom smartfóne.

Firma má v ponuke tri verzie hodiniek, ktoré sa líšia nielen dizajnom. Všetky majú zhodne ručičky, základná verzia Steel vám však neukáže žiadne oznámenia zo smartfónu a neodmeria vám srdečný tep.

+ pekný dizajn, dlhá výdrž batérie

- len doplnkové smart funkcie

Cena: 199 eur

Fitbit Charge 3

Firma Fitbit je dnes už legendou medzi výrobcami inteligentných náramkov. Na trhu sú už takmer desať rokov a majú v ponuke nielen prémiové modely s veľkým displejom, ale aj čisto športové zariadenia a verzie s cenou pod sto eur.

Model Charge 3 stačí nabíjať len raz do týždňa, žiaľ, ako to pri produktoch Fitbit býva zvykom, bez špeciálneho kábla sa nezaobídete. To je však problém prakticky každého jedného zariadenia na ruku.

V porovnaní s predchádzajúcim modelom je novinka ľahšia a má o 40 percent väčší displej, ktorý chráni ochranné sklo Gorilla Glass. Farby vám síce nezobrazí, no po novom si pomáha s odtieňmi sivej.

Fitbit si svoju slávu získal najmä vďaka množstvu zbieraných informácií. Nezaznamenáva len vaše kroky, ale komplexnú aktivitu vrátane presného monitorovania spánku. Všetky hodnoty si môžete detailne porovnávať a sledovať tak vývoj kondície a zdravia.

Vďaka prepracovanej aplikácii vám Charge 3 zobrazí zvolené oznámenia, počasie, kalendár a dokonca funguje aj ako pomôcka pre sledovanie ženského zdravia.

+ pekný dizajn, hmotnosť, výdrž batérie

- len čiernobiely displej

Cena: 149 eur (aktuálna cena a dostupnosť Fitbit Charge 3)

Xiaomi Mi Band 3

Najlacnejší inteligentný náramok v našom výbere stojí len niečo cez 30 eur, no v mnohých veciach drží krok s oveľa drahšou konkurenciou. Čínsky výrobca Xiaomi je totiž dobrý nielen pri smartfónoch, darí sa mu vyrobiť prakticky akékoľvek zariadenie s čipom vrátane lámp a čističiek vzduchu.

Predchádzajúci model Mi Band 2 sa stal obrovským hitom a jeho nástupcu si zakúpilo milión zákazníkov už počas prvých 17 dní od začiatku predaja. Žiadny iný inteligentný náramok totiž neponúka tak dobrý pomer ceny a funkcií.

Navyše Xiaomi je aj na Slovensku známa značka, ktorá má podporu svojich produktov na výrazne lepšej úrovni ako bežný čínsky výrobca. Na dizajn však nemajte prehnané nároky, veď za podobnú cenu kúpite len nudné digitálne hodinky.

Novinkou je väčší dotykový OLED displej, ktorý by si zaslúžil vylepšiť hlavne pre používanie na priamom slnku. Funkcií je však dostatok, od základného merania krokov cez meranie prejdenej vzdialenosti či srdcového tepu.

Všetko potrebné nájdete v aplikácii pre smartfóny. Nie je taká obsiahla ako pri konkurencii, pre bežného používateľa však postačí. Mi Band 3 nie je dokonalým a prepracovaným digitálnym trénerom, ale skôr spoločníkom pre amatérskych športovcov.

+ cena, množstvo funkcií

- slabý displej

Cena: 34 eur (aktuálna cena a dostupnosť Xiaomi Mi Band 3)