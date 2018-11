Elon Musk na videu ukázal dĺžku svojho podzemného tunela

Tunel má odľahčiť dopravnú situáciu.

5. nov 2018 o 16:33 Matúš Beňo

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Znepokojujúco dlhý. Tak opísal testovací rýchlostný dopravný tunel Elon Musk, zakladateľ vrtnej spoločnosti Boring Company, ktorá buduje tunel pod Los Angeles.

Vynálezca v nedeľu prešiel celý 3,2 kilometra dlhý tunel a nahral v ňom video. Musk zároveň potvrdil, že otváracia párty sa koná 10. decembra, pričom dodal, že bude veľmi "jednorozmerná".

Od 11. decembra si prvú sekciu testovacieho tunela bude môcť vyskúšať aj široká verejnosť celkom zadarmo.

Autonómne platformy

Prečítajte si tiež: Musk ukázal prvý podzemný tunel

Testovací tunel má slúžiť ako demonštrácia princípu a potenciálu pre podzemný verejný dopravný systém, ktorý by odľahčil ťažkú dopravnú situáciu na cestách na povrchu.

Systém by mal podľa návrhu využívať autonómne elektrické plošiny.

Jedna plošina by prepravila buď osem až šestnásť ľudí, alebo jedno auto pozdĺž magnetických koľají rýchlosťou do 250 kilometrov za hodinu.

Ďalšie tunely

Súčasťou systému by mohli byť aj výťahy v budovách, garážach či v bytových domoch, ktoré by výrazne uľahčili dochádzanie do práce.

Výstavbu tunela začala firma Boring Company pred viac ako rokom. Tunel vedie z ústredia Muskovej vesmírnej spoločnosti SpaceX v meste Hawthorne na predmestie Los Angeles. V garáži v Hawthorne je aj výťah.

Muskova vrtná spoločnosť získala zákazku na tunely pod Chicagom a Washingtonom D. C., pod Los Angeles by neskôr chcela vytvoriť celú sieť tunelov.