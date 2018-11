Neukladajte si nič, čo vás môže ohroziť. Ako zabezpečiť váš telefón?

Je náročnejšie napodobniť vašu tvár, ako odpozerať heslo.

Menu —> hviezdička. Prvé mobily sme si väčšinou zamykali dvoma tlačidlami. A ktokoľvek ich mohol rovnakou kombináciou aj odomknúť. Nebáli sme sa úniku osobných údajov, zamykaním sme len chceli zabrániť, aby sme niekomu náhodou zavolali či napísali SMSku a zbytočne tak míňali drahocenný kredit.

Postupne sme si ale do telefónov začali ukladať fotky, zdieľame cez ne naše súkromie na sociálne siete a povolili sme im prístup do našich bankových účtov. Dnes našim smartfónom zverujeme čoraz viac osobných údajov a mali by sme oveľa viac dbať na ich zabezpečenie.

Na odomknutie telefónu sa preto už čoraz viac využívajú biometrické technológie, ako snímač odtlačkov prstov či rozpoznávanie tváre. Biometria má navyše potenciál, aby sa v budúcnosti stala bežnou súčasťou verejného života.

Pozadie každodennej rutiny

Heslo, odtlačok, pohľad do kamery. Nech už svoj smartfón odomykáte akokoľvek, ide o zaužívanú rutinu, ktorú opakujete veľakrát denne.

„Prístup do akéhokoľvek systému pozostáva z predstavenia sa, overenia totožnosti a pridelenia práv v systému,” opisuje pre SME Creative Ivan Makatura z Asociácie kybernetickej bezpečnosti proces, ktorý pri prihlasovaní prebieha.

Prvým krokom je identifikácia, kde sa človek predstavuje ako platný používateľ danej služby, alebo systému. Ide napríklad o zadanie mena alebo identifikačného čísla. Overenie totožnosti používateľa sa nazýva autentizácia a s identifikáciou tvoria dva neoddeliteľné a na seba nadväzujúce procesy. Až po úspešnom overení totožnosti používateľ získava príslušné oprávnenie v systéme.

„Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že biometria pri prihlasovaní funguje ako prihlasovacie meno, nie ako heslo,” vysvetľuje Makatura úlohu biometrie pri prihlasovaní.

O čo ide pri biometrii?

Biometrické technológie snímajú merateľné biologické a fyziologické črty a opakovateľné činnosti, ktoré sú pre každého človeka jedinečné a ktoré si zachovávame celý život. Patrí sem napríklad mimika tváre, hlas, či DNA.

Najznámejšie biometrické mechanizmy dnes v našich smartfónoch snímajú hlavne odtlačky prstov a rozpoznávajú črty tváre. Minimálne jednu z týchto dvoch funkcii ponúkajú vo svojich zariadeniach iba prémioví výrobcovia a je na používateľovi, ktorú si vyberie. Výhody, bezpečnosť a spoľahlivosť týchto technológii sa líšia podľa výrobcu.

„Lacnejšie riešenia sú náchylnejšie na oklamanie. Kvalitní výrobcovia sa snažia do do svojich biometrických riešní zabudovať algoritmy, ktoré zaručujú vyššiu presnosť rozpoznania,” tvrdí Makatura.

Pri biometrickom rozpoznávaní tváre je dôležité, či kamera sníma tvár v 2D alebo 3D. Skenovanie v 2D zaznamenáva iba profil tváre a dá sa teoreticky oklamať aj dobrou fotografiou. Pokročilejšie 3D rozpoznávanie už vie rozoznať, či sa kamera pozerá na živý obraz. Sníma napríklad pohyb očí, či prirodzené rozloženie tepelných zón na tvári.

„Oklamať takéto skenovanie fotkou je nemožné. Infračervený vysielač ľahko rozpozná, že fotka nemá žiadnu hĺbku a nejde o tvár, ktorá telefón pravidelne odblokováva,” povedal pre SME Creative zakladateľ a šéfredaktor webu MôjAndroid Michal Chabada.

Infračervený projektor v novom Huawei Mate 20 Pro dokonca umožňuje snímať a rozpoznať tvár aj po tme, čo bežné 2D snímače neumožňujú. Práve tento smartfón patrí z hľadiska biometrie k najlepšie vybaveným na svete.

Ako jeden z prvých ponúka snímač odtlačkov prstov, ktorý nepotrebuje mať vpredu či vzadu špeciálny výrez. Snímač má zabudovaný priamo v displeji, takže stačí priložiť prst a telefón sa odblokuje.

“Je to dômyselné riešenie, ktorým Huawei potvrdzuje rolu technologického lídra,” dodáva Chabada. „Rovnako zaujímavé je 3D skenovanie tváre, ktoré je aj napriek zvýšenej bezpečnosti rovnako rýchle ako mnohé konkurenčné a menej bezpečné riešenia.”

Šéf bezpečnostnej spoločnosti: Šifrujte si dáta

Biometrická technológia rýchlo napreduje, no etický hacker a zakladateľ bezpečnostnej spoločnosti Citadelo Juraj Bednár upozorňuje, že biometria nie je šifrovanie a jej primárnym účelom nie je ochrana citlivých údajov.

“Oproti dešifrovaniu citlivých údajov, kde je potrebné prejaviť úmysel - chcem odomknúť tieto dáta - je biometria skôr prehlásením ‘som tu’,” vysvetľuje Bednár pre SME Creative.

Používateľom odporúča svoje citlivé dáta šifrovať, používať silné heslá a nepoužívať zariadenia, ktoré už výrobca nepodporuje a pravidelne ho aktualizovať najnovším operačným systémom. Najlepšou ochranou však stále zostáva nemať v telefóne citlivé údaje.

„Neukladajte si informácie, ktoré vás môžu ohroziť. Žiadne dôverné informácie, prístupové heslá v otvorenej forme, bankové tajomstvo, osobné údaje a intímne fotografie,” radí aj Makatura. „ Ak sa tomu neviete vyhnúť, používajte profesionálne aplikácie chránené kryptografickými mechanizmami.”

Na odomykanie obrazovky smartfónu považuje Maktura biometriu za dobrú voľbu. Je oveľa náročnejšie vyrobiť falzifikát biometrických údajov, napríklad silikónový odtlačok, ako odpozorovať niekoho pri zadávaní kódu či hesla.

Biometria budúcnosti

Očakáva sa, že biometrické zariadenia sa budú aj naďalej zlepšovať, budú presnejšie a dostupnejšie. Dnes sa už používajú aj pri odhaľovaní kriminálnej aktivity a overovaní totožnosti na diaľku.

„V budúcnosti by tak mohlo odpadnúť množstvo návštev úradov, bánk a iných miest, kde musíme teraz chodiť osobne,” predpovedá Chabada.

Podľa Makaturu sa postupne rozšíri takzvaná behaviorálna biometria, ktorá sníma viacero faktorov správania súčasne - napríklad rozpoznanie tváre a chôdce, či odtlačku prsta v kombinácii s pohybom kurzora. Podobné metódy využívame v bežnom živote úplne prirodzene. Napríklad známeho človeka spoznáme aj po mnohých rokoch, napriek tomu, že sa jeho postava mohla zmeniť.

