Recenzie na iPhone XR vychádzajú. Drahší model XS sa neoplatí

Nový telefón má byť ľudovejší.

24. okt 2018 o 16:05 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Nemusíte platiť veľké peniaze za najlepší iPhone.

Recenzie na nový telefón iPhone XR práve vychádzajú a takmer bez výnimky sa zhodujú v tom, že XR je iPhone hodný pre väčšinu ľudí v pomere cena-výkon.

Apple na jeseň predstavil tri telefóny. Prémiovejšie XS a XS Max sú už v predaji za 1000, respektíve 1100 dolárov, zatiaľ čo ľudovejší model XR za 750 dolárov sa do predaja dostane už tento piatok.

OLED nemusí byť všade

"Otázka: Ako veľmi vám záleží na displeji vášho telefónu? Chvíľu sa nad tým vážne zamyslite. Ak by ste mali povedať sumu, akú hodnotu by pre vás mal perfektný displej? Apple má odpoveď a je to 250 dolárov," píše v úvode recenzie web The Verge.

iPhone XR dostal na rozdiel od drahšieho modelu XS, ktorý má displej OLED, "iba" displej LCD.

Z technologického hľadiska je rozdiel jasný a pri priamom porovnaní vedľa seba podľa recenzie webu Wall Street Journal rozdiely vidno. Drahší XS je ostrejší, má lepší kontrast, hlbšiu čiernu a sýtejšie farby. Avšak pri každodennom používaní si rozdiely sotva všimnete.

Web TechCrunch označuje displej iPhonu XR ako jeden z najlepších LCD, aké videli, podľa The Verge je dobrý a muselo by vám veľmi záležať na obrazovkách, aby ste si rozdiely všímali.

Drobné výhrady k displeju sa týkali širších okrajov a veľkosti displeja. Kým drahší XS dostal 5,8 palcovú obrazovku, lacnejší XR má 6,1 palcovú. Rozdiel podľa webu Gizmodo pocítite zvlášť vtedy, ak na nový telefón presedláte zo staršieho iPhonu.

Telo XR je navyše hrubšie a z hliníku, vďaka čomu vyzerá o trochu staršie než nové modely. Na druhej strane, hlíník umožnil Apple priniesť lacnejší iPhone v rôznych farbách, od bielej, modrej, čiernej, až po žltú, červenú či koralovú.

Porovnanie veľkostí nového modelu XR (úplne vpravo) so staršími modelmi (zľava) 8 a 8 Plus. (zdroj: TASR/AP)

Schopný fotoaparát

Druhý podstatný rozdiel oproti drahšiemu XS spočíva v zadnom fotoaparáte.

Kým XS má dva zadné objektívy - širokouhlý a tele na vzdialenejšie objekty -, XR má iba širokouhlý, ktorý je však rovnako kvalitný ako pri drahšom zariadení. Chýbajúci teleobjektív by ste si však pri bežnom používaní nemali všimnúť.

Bez druhého objektívu XR nie je schopný plnohodnotného portétového režimu, a tak musí digitálne upraviť pozadie. Algoritmus, ktorý rozlišuje medzi tvárov človeka a pozadím, funguje väčšinou spoľahlivo.

Ak patríte medzi ľudí, ktorí týmto režimom fotia svojich domácich miláčikov, mali by ste vedieť, že nefunguje na zvieratách. Algoritmus ich nevie rozpoznať. Predný fotoaparát však plnohodnotný portrétový režim podporuje.

V schopnosti nahrávať videá sú drahší aj lacnejší model rovnaké.

Vľavo: Zadný fotoaparát modelu XR s jedným objektívom. Vpravo: Zadný fotoaparát modelu XS Max s dvomi objektívmi. (zdroj: TASR/AP)

Výborná výdrž

Prakticky všetky recenzie chválili každodennú výdrž batérie iPhonu XR.

"Vďaka nižšiemu rozlíšeniu a veľkej batérii má batéria XR najväčšiu výdrž zo všetkých iPhonov, ktoré som nedávno testovala," píše v recenzii redaktorka webu Wall Street Journal. V teste batéria vydržala prehrávať video z Netflixu takmer trinásť hodín, pričom XS vydržal desať a pol hodiny.

Redaktori webov Gizmodo a The Verge chválili čip A12 Bionic. Aj keď má napríklad starší model 8 Plus väčšiu batériu, vďaka novému čipu XR vydržal dlhšie.

Z ďalších rozdielov lacnejší XR nepodporuje gigabitové pripojenie LTE, ktoré je rýchlejšie a v prípade slabšieho signálu aj lepšie.

Všetko, čo má mať

Najnovší iPhone XR nie je zároveň aj technologicky najpokročilejším modelom, ktorý by zmenil svet. Recenzie sa ale zhodujú, že ide o výborný telefón, ktorý v sebe ukrýva mnoho skvelých vecí.

"Väčšina ľudí - ľudí, ktorí netrávia svoj život porovnávaním špecifikácií a sledovaním okrajov viacerých nových modelov vychádzajúcich každú jeseň - bude s týmto telefónom veľmi spokojná, ak si ho kúpia. Obzvlášť, ak predtým mali starší iPhone," píše Wired.

"Skutočnou otázkou pre kupujúcich je, či je displej OLED s vysokým rozlíšením hodný tých 250 dolárov, ktoré si naviac pýta XS oproti lacnejšiemu XR. Mimo toho, XR ponúka všetko, čo by ste od telefónu v roku 2018 mohli chcieť," uzatvára recenziu The Verge.