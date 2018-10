Aj Mars môže byť bohatý na kyslík. Vo vode by prežil aj mnohobunkový život

Plyn má byť vo vode.

23. okt 2018 o 16:34 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Na Zemi môžete dýchať vzduch vďaka tomu, že takmer pätinu atmosféry tvorí kyslík.

V riedkej atmosfére Marsu by ste kyslíka nenašli ani len percento. Preto ľudia nikdy na Marse nehľadali život, ktorý potrebuje tento životodarný plyn.

No ukazuje sa, že aj na červenej planéte by mohli byť miesta, ktoré môžu byť bohaté na kyslík. Prežil by v nich dokonca aj primitívny mnohobunkovec ako hubka, naznačujú výsledky štúdie z vedeckého časopisu Nature Geosciences.

Voda na Marse

Nájsť vodu na Marse je jedna z priorít vesmírneho prieskumu. Vo vode totiž môžeme nájsť aj primitívny život.

Prvé priame dôkazy o tekutej vode na červenej planéte objavili v júli 2018. Jazero sa má ukrývať pod hrubou vrstvou ľadu.

Marťanská voda je veľmi slaná. No nepodobá sa na slanú vodu, ktorú nájdete v zemských moriach a oceánoch.

Voda na Marse má zrejme vysoký obsah solí a rôznych minerálov - takéto roztoky sa nazývajú soľanky. Vďaka slanému zloženiu mrznú pri omnoho nižších teplotách ako morská voda, a preto sa udržia v tekutom stave aj pri nízkych marťanských teplotách.