V Číne chcú vypustiť umelý mesiac. Má nahradiť pouličné lampy

Bol by osemkrát jasnejší ako skutočný.

19. okt 2018 o 14:23 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Čínske mesto Čcheng-tu má ambiciózny plán nahradiť pouličné lampy svetlom z umelého mesiaca.

Mesto na juhozápade krajiny by chcelo mesiac vypustiť už v roku 2020.

Podľa tamojších novín Žen-min Ž'-pao je umelý mesiac navrhnutý tak, aby počas noci doplnil žiaru skutočného Mesiaca, aj keď umelý bude osemkrát jasnejší.

Svetlo sa má podobať žiare počas súmraku, takže by nemalo ohroziť nočný život zvierat.

Veľká odrazová plocha

Umelý mesiac bude v skutočnosti satelit, ktorý by dokázal osvietiť plochu s priemerom desať až osemdesiat kilometrov.

Svetla by malo byť dosť na to, aby nahradilo mestské pouličné osvetlenie.

Presné zameranie svetla by podľa webu The Asia Times umožnili otáčacie krídla podobné solárnym panelom, ktoré by mali byť pokryté vysoko odrazovou plochou.

Osvetľovací satelit predstavil Wu Čchun-feng, ktorý je riaditeľom súkromnej spoločnosti CASC. Tá je hlavným dodávateľom pre čínsky vesmírny program.

Podľa Guardianu nie je známe, či má plán podporu mesta a čínskej vlády.

Testovanie mesačného osvetlenia sa podľa Wu Čchun-fenga začalo už pred niekoľkými rokmi, no až teraz technológia dospela do stavu, keď sa plán dá zrealizovať.

Nebudú prví

Rusko sa ešte v 90. rokoch minulého storočia pokúšalo o podobný experiment.

Najprv úspešne otestovali dvadsaťmetrové solárne zrkadlo, ktoré osvetlilo približne päťkilometrovú plochu, no neskorší test väčšieho zrkadla sa skončil neúspechom.

V nórskom meste Rjukan v roku 2013 vybudovali veľké zrkadlá, ktoré osvetľovali hlavné námestie. Mesto v čase od septembra do marca totiž leží v tieni okolitých hôr, cez ktoré sa slnečné svetlo nedostane.