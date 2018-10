Nevydarený štart Sojuzu mala zaviniť chyba pri montáži nosnej rakety

Chyby sa vraj nedopustili len montéri, ale aj pracovníci kontroly, ktorá je na Bajkonure trojstupňová.

18. okt 2018 o 19:48 ČTK

MOSKVA. Ruská agentúra Roskosmos zrejme našla vinníkov havárie pilotovanej rakety Sojuz MS-10, ktorej návratový modul pred týždňom núdzovo pristál v kazašskej stepi.

Napísala to vo štvrtok agentúra RIA Novosti, ktorej informáciu oznámil anonymný zdroj oboznámený s výsledkami vyšetrovania.

Chyba pri montáži snímačov

Problém pravdepodobne vznikol pri montáži snímačov na nosnej rakete Sojuz-FG na kozmodróme Bajkonur.

Na "náhodné odchýlky od dokumentácie" narazili podľa ruskej agentúry kontrolóri pri štúdiu záznamov, ktoré sú pri montáži povinní viesť zamestnanci kozmodrómu.

Vyšetrovacia komisia mená pravdepodobných vinníkov pozná a prípad rieši, uviedla RIA Novosti.

Vyšetrovacia komisia mená pravdepodobných vinníkov pozná a prípad rieši, uviedla RIA Novosti.

Vinníkov potrestajú, štarty obnovia

Ak sa vina montérov potvrdí, je to podľa expertov v danej situácii dobrá správa.

"Vinníci budú potrestaní a štarty Sojuzov budú obnovené. Keby bola chyba vo výrobnom závode, trvalo by to dlho a skontrolovať by sa museli rakety pripravené na všetkých ruských kozmodrómoch," povedal agentúre jej zdroj.

Posádka havarovaného Sojuzu zložená z ruského kozmonauta Alexeja Ovčinina a Američana Nicka Haguea kritické chvíle zvládla.

O termíne ich opakovaného štartu zatiaľ nie je nič bližšie známe, hovorí sa o jari 2019.

Podľa ruských médií Moskva zatiaľ z USA nedostala informáciu o tom, či Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) opakovaný štart Hagueovi povolí.