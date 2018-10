Je ľahké si vás zapamätať? Vedci zisťovali, koľko tvári pozná človek

Mozog má kapacitu milión gigabajtov.

17. okt 2018 o 14:14 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Potrasiete si rukou s novou známou. No hneď, ako vysloví poslednú hlásku svojho mena, už netušíte, ako sa vlastne volá.

Dobrá správa je, že jej tvár zrejme tak skoro nezabudnete.

Ľudský mozog si totiž dokáže zapamätať tisícky ľudských tvári, i keď im nevie priradiť meno.

Naznačuje to sociologická štúdia vo vedeckom časopise Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Hranica toho, čo mozog zvládne

Váš mozog má rád vizuálne informácie. Aj preto si skôr zapamätá tvár ako meno človeka.

Riadiaci orgán tela dokonca uprednostňuje niektoré črty.

Preto ak chcete byť pre iných ľahko rozpoznateľní, majte zatvorené oči, ofinu, fúzy či bradu.