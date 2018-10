Počas minuloročného zatmenia Slnka včely zrazu prestali bzučať

Aj keď je deň, správajú sa ako za tmy.

12. okt 2018 o 17:26 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Keď príde na zatmenie Slnka, nielen ľudia prestávajú robiť to, čo zvyčajne, aby mohli sledovať nebeský úkaz. K pozorovaniu sa pridávajú aj šimpanzy. Vedci dokonca videli pavúkov rozmotávať siete, či vtákov, ktoré stíchli.

Náhle stmavnutie dňa ovplyvní aj včely.

Počas minuloročného zatmenia Slnka americkí výskumníci využili jedinečnú príležitosť na skúmanie správanie včiel.

Štúdiu publikovali v magazíne Annals of the Entomological Society of America.

Zrazu prestali lietať

Do projektu zapojili viac ako štyristo ľudí, vrátane učiteľov a školákov.

Tí dostali za úlohu nastaviť mikrofóny, svetelné a teplotné senzory v šestnástich oblastiach, v ktorých sa dalo pozorovať úplné zatmenie a ktoré boli v blízkosti opeľovaných kvetov, no ďaleko od ľudí.

Získali množstvo nahrávok zvukov prírody, ktoré potom vrátili výskumníkom. Tí nahrávky časovo usporiadali a pátrali v nich po bzučaní včiel.