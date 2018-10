Sicílska sopka Etna sa môže zrútiť do mora a spôsobiť cunami

Zosúva sa pod vlastnou ťarchou.

12. okt 2018 o 15:39 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Vybuchuje, chrlí popol a oheň. No myšlienka, že by najväčšou hrozbou v súvislosti s aktívnou sopkou mohla byť voda, je to posledné, čo by sme čakali.

Sopka Etna na východe talianskeho ostrova Sicília však môže ohrozovať ľudí práve takto. Jej juhovýchodné úbočie sa totiž pomaly zosúva k moru.

Zrútenie svahu do mora by mohlo zapríčiniť obrovské prílivové vlny so závažnými dôsledkami pre celú oblasť.

V novej štúdii, ktorú publikovali v magazíne Science Advances, vedci prvýkrát opísali proces, ktorý zosúvanie svahu sopky spôsobuje.

Posun o centimetre

Vedci už niekoľko desaťročí pozorujú, že juhovýchodný svah Etny sa pomaly zosúva. Doteraz presne nevedeli, čo tento proces mohlo vyvolať.

Predpokladali, že zosuv spôsobuje magmatická činnosť vnútri sopky. Podľa nového výskumu je to inak.