Vytvorili myš, ktorá má dve matky. Je zdravá a sama splodila mladé

Zviera s dvomi otcami žilo dva dni.

12. okt 2018 o 16:31 Renáta Zelná

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Žiadny z cicavcov to v prírode nedokáže. Panenské počatie existuje len vo svete niektorých plazov, rýb, obojživelníkov a vtákov.

Prečítajte si tiež: Otec, mama a druhá mama. Deti budú mať troch rodičov (čítanie+)

Cicavce, a teda aj človek, sú odkázané na sex. No aj pravidlá pohlavného rozmnožovania sa dajú porušiť.

Čínski vedci vytvorili myši, ktoré mali oboch rodičov rovnakého pohlavia, detaily opisuje výskum vo vedeckom časopise Cell Stem Cell.

Zatiaľ čo myšiam s dvoma matkami sa darilo veľmi dobre a dočkali sa aj dospelosti vlastných mláďat, myši s dvoma otcami mali ťažší osud.

Aký význam majú výsledky výskumu pre ľudí a partnerov rovnakého pohlavia?

Ako rozmnožili dve samičky a samcov?

Niektoré zvieratá nepotrebujú na párenie partnera. Vystačia si jednoducho s tým, čo majú sami k dispozícii vo vlastnom tele.

U cicavcov to nie je také jednoduché.

Ak by ste sa pokúsili len tak spojiť dve vajíčka či dve spermie, nefungovalo by to.

Výsledkom takého "spárenia" by boli mláďatá s vývojovými anomáliami a neschopné života.