Bojíte sa hadov? Tento robotický had je ešte desivejší

Pri lezení mu pomáha viacero kĺbov.

12. okt 2018 o 12:21 Matúš Beňo

video //www.youtube.com/embed/t5UvFkt87NE

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Bežia, chodia po nerovných povrchoch, robia saltá vzad, dokážu namontovať sadrokartónovú stenu, otvárajú dvere iným robotom.

Po novom roboty zvládnu ďalšiu činnosť - štverajú sa po rebríkoch ako hady.

Japonskí inžinieri navrhli robota, ktorý vyzerá ako had a má hladký povrch. Riadia ho na diaľku pomocou ovládača pre PlayStation a počítača.

Nie je taký ohybný ako skutočný plaz, no dostatočne na to, aby sa dokázal obtočiť okolo priečky rebríka a využiť ju, aby sa dostal vyššie (vo videu sa začne šplhať po rebríku v 36 sekunde).

Telo robota pozostáva z viacerých menších na seba napojených častí, ktoré sa dokážu natočiť o deväťdesiat stupňov do strany. Robotický had tak dokáže tvarovať svoje telo do približne oválnych tvarov, vďaka ktorým sa dokáže vyšvihnúť vyššie.