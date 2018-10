Je nevyhnutné vyrobiť novú konzolu PlayStation, hovorí prezident Sony

Názov PlayStation 5 nepotvrdili.

10. okt 2018 o 10:33 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Prezident spoločnosti Sony potvrdil, že firma pripravuje nasledovníka úspešnej hernej konzoly PlayStation 4.

"V tomto momente môžem povedať, že je nevyhnutné mať hardvér novej generácie," povedal prezident Keničiro Jošida pre denník Financial Times. Odmietol však povedať, či sa pripravovaná konzola bude volať PlayStation 5.

Smartfóny verzus konzoly

O príprave novej konzoly od Sony sa hovorí už dlhšie, šéf divízie PlayStation (PS) John Kodera naposledy naznačil, že do predaja by sa mohla dostať najskôr v roku 2021.

V článku Financial Times neuviedli viac detailov. Jošidovo vyjadrenie však dali do kontextu s rastúcim herným trhom pre smartfóny, ktorého rozmach by mohol ohroziť pozície tradičných herných konzol.

V súčasnosti má hodnotu 70 miliárd dolárov, píše web Verge.

Podobné obavy sa objavovali aj pri predstavení PlayStation 4 či Nintendo Switch. Obom sa však napriek rastúcej obľube o hry pre smartfóny darilo dobre.

Hranie v cloude

Oznámenie o novej konzole PlayStation prišlo v čase, keď sa technologické firmy zameriavajú na hranie v cloude ako alternatíve k domácemu hardvéru.

Microsoft len tento týždeň predstavil svoju službu xCloud a údajne plánuje aj verziu novej Xbox, ktorá bude zameraná najmä na herné streamovanie.

Projekt Stream od Google zas dovolil beta používateľom hrať Assassin’s Creed Odyssey cez prehliadač.

Aj PlayStation už poskytuje platformu pre cloudové hranie v službe PlayStation Now. Službu môžu využívať vlastníci počítačov aj PS 4 a môžu cez ňu hrať viac ako 500 hier.