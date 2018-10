Google zatajil problém s ochranou osobných údajov na sieti Google+

Google v pondelok oznámil, že Google+ pre bežných užívateľov zruší.

8. okt 2018 o 22:51 ČTK

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



NEW YORK, SAN FRANCISCO. Súkromné ​​dáta státisícov užívateľov sociálnej siete Google+ boli kvôli chybe programovacieho rozhrania zhruba tri roky prístupné vývojárom aplikácií pre túto platformu.

Spoločnosť Google chybu odhalila a opravila tento rok v marci, ale rozhodla sa o nej neinformovať verejnosť pre obavy z prípadnej reakcie úradov a poškodenia vlastného mena.

Prečítajte si tiež: Britský súd zablokoval hromadnú žalobu proti Googlu

Napísal to v pondelok denník The Wall Street Journal (WSJ), ktorý informácie získal od ľudí oboznámených s incidentom a z firemných dokumentov.

Google zároveň informoval, že užívateľská časť Google+ budúci rok v auguste zanikne.

Google+ bol spustený v roku 2011 ako produkt, ktorý mal konkurovať facebooku, avšak je všeobecne považovaný za jeden z najväčších neúspechov Googlu.

Teraz navyše vyšlo najavo, že od roku 2015 až do tohtoročného marca neboli osobné údaje mnohých užívateľov úplne ochránené.

Nechránené osobné údaje

Google vo svojom vyhlásení existenciu problému priznal a uviedol, že sa mohol týkať až pol milióna profilov.

Prečítajte si tiež: Prečo si Facebook nezaslúži ľútosť

Zlyhanie zabezpečenia pramenilo z chyby v jednom z programovacích rozhraní (API), ktoré používajú vývojári aplikácií pre Google+.

Týchto rozhraní podľa WSJ existuje viac ako 130 a tvorcovia aplikácií skrz ne získavajú prístup k verejným údajom z jednotlivých profilov.

V dôsledku spomínanej chyby sa však do dosahu aplikácií dostali aj údaje, ktoré neboli označené ako verejné.

Google uvádza, že išlo napríklad o meno, e-mailovú adresu, povolanie, pohlavie či vek používateľa.

Príspevky užívateľov, správy z chatov alebo telefónne čísla vraj prístupné neboli.

Interné vyšetrovanie ukázalo, že chybné rozhranie mohlo používať až 438 aplikácií.

Zároveň ale vyšetrovanie údajne nezistilo, že by niektorý z vývojárov o slabom mieste v zabezpečení vedel, a nezistilo sa ani to, že by nejaké citlivé dáta boli zneužité.

Napriek tomu Google o probléme verejnosť neinformoval.

Obávali sa osudu Facebooku

Právne oddelenie varovalo vedenie firmy, že správa by vyvolala "okamžitý záujem regulátorov" a vystavila by firmu porovnávaniu s Facebookom, ktorý v rovnakej dobe prežíval krízu v súvislosti s aktivitami poradenskej firmy Cambridge Analytica, píše WSJ.

S plánom zatajiť systémovú chybu bol podľa zdrojov denníka výkonný riaditeľ Googlu Sundar Pichai oboznámený po rozhodnutí internej komisie.

Prečítajte si tiež: Tvorca webu má nový startup. Chce vám vrátiť kontrolu nad súkromím

Podľa WSJ to ukazuje premyslenú snahu Googlu vyhnúť sa podrobnej kontrole v spôsobe, ako nakladá s dátami, "obzvlášť v čase, keď úrady a skupiny bojujúce za ochranu spotrebiteľov vedú ťaženie s cieľom dohnať veľké technologické podniky k zodpovednosti strán veľkej moci, ktorú poskytujú osobné dáta miliárd užívateľov ".

Denník pripomína, že Google v minulosti verejne uisťoval, že nie je tak náchylný k problémom s ochranou dát, aké postretli Facebook.

Po prepuknutí kauzy okolo spoločnosti Cambridge Analytica, ktorá sa nečestne dostala k údajom z desiatok miliónov účtov, za týždeň klesla hodnota akcií Facebooku o 13 percent.

Aféra viedla aj k výsluchu šéfa spoločnosti Marka Zuckerberga v americkom Kongrese a v Európskom parlamente a k vyšetrovaniu v parlamente britskom.

Minimálne sociálna sieť Google+ by sa však terčom záujmu zákonodarcov stať nemusela, pretože Google v pondelok oznámil, že v auguste 2019 bude táto sieť pre bežných užívateľov zrušená.

Medzi dôvody uviedol prevádzkovateľ aj nízky záujem používateľov: okolo 90 percent prihlásení údajne trvá menej ako päť sekúnd.