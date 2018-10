Osemročné dievča našlo v jazere meč. Pochádza z čias pred Vikingmi

Na mieste našli aj ďalšie predmety.

5. okt 2018 o 13:29 Matúš Beňo

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Nestáva sa často, že plávate v jazere a nájdete historický predmet. Niečo podobné sa prihodilo osemročnej Sage Vanecekovej počas letných prázdnin vo Švédsku, keď narazila na meč z čias pred Vikingmi.

Hladina švédskeho jazera Vidöstern počas extrémne horúceho leta výrazne klesla.

Prečítajte si tiež: Pod námestím v Nórsku našli tisícročné pohrebisko s vikingskou loďou

"Zdalo sa mi, že vo vode niečo je a zdvihla som to. Malo to rukoväť, a tak som šla za ockom a povedala mu, že to vyzerá ako meč," opisuje objav Saga Vaneceková, ktorá meč našla, pre švédsky spravodajský web VN.

Otec dievčaťa do jazera práve umiestňoval bóje, ktoré mali upozorňovať na nebezpečne nízku hladinu vody. Na mieste, kde Saga meč našla, bola voda hlboká približne pol metra.

Sagin otec sa skontaktoval s archeológmi, ktorí mu prezradili, že ide o vzácny historický predmet.

Meč je dlhý osemdesiatpäť centimetrov. Predbežná analýza v miestnom múzeu Jönköping Läns odhadla vek zbrane najprv na tisíc rokov, no podľa ďalších odhadov môže mať až tisícpäťsto rokov. Predchádzala by tak ére Vikingov, ktorá sa začala ku koncu ôsmeho storočia.

Meč je veľmi dobre zachovaný, no v múzeu ho zatiaľ nevystavia. Konzervátori ho musia najprv očistiť a zakonzervovať. Archeológovia nevedia povedať, ako sa do jazera dostal.

V súčasnosti v jazere prebieha ďalší prieskum. Medzitým našli ďalšie predmety vrátane brošne z tretieho storočia nášho letopočtu.