Prečo prišiel aj neprišiel najlepší Assassin z celej série

1. okt 2018 o 12:59 Tomáš Prokopčák

Assassin's Creed Odyssey (Ubisoft) Páči sa nám: príbeh, Grécko, herné mechaniky Nepáči sa nám: nedostatok voľného času Hodnotenie: 9,0 Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Toto nie je najlepší Assassin's Creed. Je asi zvláštne začať recenziu nejakou podobnou vetou, no tu je vysvetlenie: Assassin's Creed Odyssey totiž vôbec nie je asasín alebo čosi, čo si pod tuto sériou zvyčajne predstavíte. Do (takmer) dokonalosti totiž dotiahla smer, ktorým séria vykročila v Origins, takže platí nasledujúce konštatovanie.

Assassin's Creed Odyssey je najlepšou hrou zo všetkých hier, ktoré nesú označenie Assassin's Creed. A úprimne, fanúšikovi renesancie, a teda aj renesančných dobrodružstiev Ezia Auditore da Firenze sa to píše ťažko.

Všetko, čo bolo v Origins naznačené, čo hovorilo o tak potrebnom reštarte série, no ešte kde tu kašľalo a zadrhávalo sa, v Odyssey funguje. Ale ešte predtým, než začnete hrať, nachystajte sa, že pred vami stojí normálne, plnohodnotné akčné RPG, ktorému chýba už iba mágia a mali by ste tu trebárs lepší Dragon Age.

A kým Tomb Raider sa každou z nových častí posúval tam, kde boli asasíni v minulosti, oni vykročili presne opačným smerom: k tradičnejšiemu prístupu k žánru, pričom stealth prvky a mechaniky sú zatláčané do úzadia.

A je to tak dobre.

Konečne príbeh

Pre tvorcov hier sú fanúšikovia požehnaním aj prekliatím. Pretože by možno aj chceli skúšať nové veci, napríklad vtedy, keď vaša séria stráca dych, no zároveň sa boja, že keď začnú rezať do základov a určujúcich mechaník, môžu prísť aj o tú ekonomickú istotu.

Napriek tomu sa minulý rok Ubisoft rozhodol pre riziko a egyptský Assassin's Creed priniesol niektoré zásadné zmeny do celej série. Zahodil mechaniku súbojov a vytvoril novú, pridal prvky hier na hrdinov, získavanie a hľadanie predmetov a výraznú nelineárnosť pri ceste svetom.

Ich hrdinom sa stal opulentný, nádherný a strhujúci svet antického Egypta, no nie všetko fungovalo dokonale. Minulý rok sme síce písali, že sa autorom podaril takmer zázrak a sériu vzkriesili, ale tiež sme spomínali, že loot systém príliš nefunguje a ak nájdete nejaký veľký, zaujímavý príbeh, dajte nám vedieť, my sme ho nenašli.

Avšak teraz už väčšina výhrad neplatí. A už vôbec nie, ak sa bavíme o príbehu. Nielenže antické Grécko za čias vojen medzi Spartou a Aténami berie dych - pamätáte si, ako ste v Origins prvý raz prišli do Alexandrie? Tak si teraz predstavte Atény.

Ono to konečne má celé zmysel.

Už to nie sú len náhodne roztrúsené a často sa opakujúce misie (systém vzatý z Ghost Recon, ktorý rovnako nefungoval ani v novom Far Cry), aj keď takých je stále dosť. Ale zrazu máte pocit, že ste súčasťou čohosi väčšieho. Obdobia, keď sa písali základy moderného Západného sveta, keď sa Sparta a Atény a Peržania a Féničania a mnohí ďalší preťahovali o nadvládu nad známym svetom. Že ste kúskom niečoho, čo sa preplieta cez jedno z najzaujímavejších období ľudských dejín, veľkých dejín plných malých ľudí.

A aj keď vás títo malí ľudia už ikstý raz pošlú zohnať nejaké tri kvety a jednu kožu medveďa, aspoň to je vtipné.

Napríklad, jedna z najlepších scén (nielen) pre znalcov doby je, keď Sokrata poučujete za logickú chybu v jeho úsudku. A ste to vy, čo mu zafrfle, že vlastne nič nevie.

V skratke: autorovi tohto textu sa to už roky nestalo, no zrejme tiež poznáte pocit z dávnych hier, že už iba túto jednu jedinú misia a idem spať. Tak, to je teraz späť.

Viac akcie, všetko je rýchlejšie

Vo všeobecnosti však platí, že antické Grécko je strhujúce. Historici asi nájdu množstvo kompromisov, predsa len, niektoré veci takto nevyzerali, no keďže Assassin's Creed Odyssey je hra, dôležitý je pocit.

A ten je, že sa noríte do nádherného, rôznorodého, rozsiahleho sveta – niekedy možno až príliš veľkého. Mimochodom, v čase písania textu sme mali odohratých cez dvadsať hodín čistého herného času a odkrytú možno pätinu mapy.

Na rozdiel od Egypta sú však grécky Peloponéz a Kyklady oveľa rôznorodejším prostredím a pri putovaní Stredomorím vidíte, ako si to autori užívali.

Niektoré scenérie sú zjavne vymyslené tak, aby ste sa pri prvom vstupe zostali dívať s otvorenými ústami. Aby boli veľké a monštrózne a ohromujúce... ale áno, ak začnete skúmať detaily, už vidíte tie kompromisy.

Husté ihličnaté lesy tu striedajú olivovníky, pláže s bielym pieskom zase vysoké hory a morské hlbiny. A takmer všade sa dá dostať. No, ako už padlo, kým v Origins bol hlavným hrdinom svet, tu je svet konečne len javiskom, po ktorom kráčate. Alebo teda, zväčša bežíte a jazdíte.

Čím sa dostávame k pohybu a súbojovému systému. Už minule sme hovorili, že autori sa inšpirovali akýmsi mixom Dragon Age a Dark Souls, no stále platilo, že súboje neboli úplne intuitívne. A niektoré boli príliš ťažké, kým iné priľahké – a bolo naozaj ťažké pochopiť, podľa akého kľúča.

Teraz vo všeobecnosti platí, že súboje sú o trochu jednoduchšie. Zároveň je celá hra rýchlejšia a akčnejšia, pričom takýchto súbojov s mikrobossmi je oveľa oveľa viac. Prakticky sa dejú neustále, stále vás ktosi naháňa, pričom týchto menších bossov si na vás najímajú akísi sponzori, ktorí za vami posielajú rôznych žoldnierov (tu sa zjavne tvorcovia inšpirovali Shadow of Mordor).

Zároveň vás však Assassin's Creed Odyssey do takýchto akčných súbojov tlačí. Síce je stále možné absolvovať misiu či väčšinu situácií tichým, nenapádnym asasínskym spôsobom, no kým v Orgins ste dokázali trebárs pevnosti vyčistiť z diaľky, tu autori výrazne oslabili silu lukov a šípov.

Absolvovať úlohy v skrytosti je tak v Grécku oveľa komplikovanejšie a ak dávate prednosť takémuto spôsobu hrania, môže to byť frustrujúce. Dobrou správou ale je, že levelovanie má konečne výrazný dopad na spôsob hrania.

Otvára vám nové vlastnosti a schopnosti v boji, podľa čoho ten boj následne vyzerá. A je veľký rozdiel, či dokážete súperovi vziať jeho štít a zahodiť ho, alebo sa musíte okolo protivníka pohybovať a čakať, kedy sa náhodou odkryje.

Dobrou správou je aj plný návrat lodí, a ak ste mali radi trebárs Black Flag, kľučkovanie na morskej hladine medzi ostrovmi si užijete aj tu. Treba sa však pripraviť, že námorné súboje sú tiež rýchlejšie, akčnejšie a jednoduchšie. No stále je zábava sa len tak preháňať po vlnách.

Oplatí sa hrať

O príbehu nebudeme prezrádzať veľa. Akurát azda toľko, že niektoré vaše rozhodnutia majú vplyv na svet, čo zistíte už v prvých hodinách hrania. Veľa vám nebudeme hovoriť ani o tom, ako antické Grécko vyzerá – na to si prídite sami.

Povieme ale toto: ak vás Origins bavilo, Assassin's Creed Odyssey je ešte lepšie. Akurát riskujete, že na niekoľko týždňov zablúdite do sveta antických bohov a hrdinov, príšer a monštier, budete sa rozhodovať medzi surovou Spartou a pokryteckými Aténami, budete sa len tak prechádzať uličkami miest a palácov, obdivovať maľby a fresky, opulentné sochy a ľudí, ktorí sa predierali životom v časoch, keď pre niektorých bol život úžasným a pre mnohých ďalších ťažkým otrokárčením.

A pre všetko vyššie napísané sa vráťme ku konštatovaniu, ktorým sme tento text začali: toto nie je najlepší Assassin's Creed, pretože pod sériou si zvyčajne predstavujete čosi úplne iné. Odyssey totiž vôbec nie je klasický asasín. Do (takmer) dokonalosti však dotiahla smer, ktorým séria vykročila v Origins. A Assassin's Creed Odyssey je najlepšou hrou zo všetkých hier, ktoré nesú túto značku.

Otázkou je, kedy si ju vlastne poriadne užiť. Pretože už sa hlási nový Red Dead Redemption, a to vraj má byť videohra generácie.