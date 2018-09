Matematik tvrdí, že dokázal Riemannovu hypotézu

Odborníci tomu príliš neveria.

28. sep 2018 o 15:52 Tomáš Prokopčák

OPRAVA: V podcaste nesprávne zaznie prirodzené čísla namiesto prvočísiel. Za chybu sa ospravedlňujeme.

Ak by to bola pravda, jednalo by sa o matematický objav roka. Slávny matematik totiž tvrdí, že konečne dokázal Riemannovu hypotézu.

Odborná verejnosť je však oveľa zdržanlivejšia. A chce si počkať až na riadnu vedeckú štúdiu.

V aktuálnom TECH_FM sme sa však rozprávali aj o tom, ako obísť obmedzenia prírodných zákonov a cestovať vesmírom rýchlejšie, ako je rýchlosť svetla.