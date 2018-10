Slováci prišli s novou hypotézou, prečo zanikli mayské mestá

Profesor Milan Kováč, ktorý už vyše desať rokov vedie tím slovenských vedcov a archeológov v Guatemale, prichádza s novou hypotézou, prečo v jednej chvíli okolo desiateho storočia Mayovia doslova zmizli z územia, ktoré pretým obývali.

Pyramídy, ktoré len za uplynulý rok archeológovia odkryli spod nánosov zeme, majú na priečelí hieroglyfy a plastiky. Sú jedinečné, nikde inde vo svete také nenájdete. Niektoré sú natreté načerveno.

Fotografie, ktoré ukazuje M. Kováč, vedúci Katedry porovnávacej religionistiky a Centra mezoamerických štúdií na Filozofickej fakulte UK v Bratislave vo svojej prezentácii na podujatí TEDx Bratislava, však ostanú jediným svedectvom o architektúre a umení guatemalských Mayov.

Po preskúmaní ich opäť prikryjú vrstvou zeminy. Iba takto sa dajú ochrániť pred zubom času. „Zhruba do sto rokov by sa to rozpadlo. Naša expertka na konzervovanie pamiatok z Francúzska má na to najlepší recept: zakopať," uvádza M. Kováč pre Profit.

„My sme archeológovia a na konzervovanie pamiatok je potrebná celkom iná expertíza a iné povolenia. Robíme to, ale iba pri zhruba desiatich percentách odkrytých objektov,“ dodáva.

Na mieste nechajú iba odkaz vo fľaši, čo presne v ňom bude, nepovedal. Celkom iste v nej bude informácia, že vedci odkryli nielen vzácne predmety, ale priniesli aj nové poznatky o kultúre Mayov a o zániku ich civilizácie.

Odkryté vďaka laseru

Územie, ktoré Slováci v provincii Petén na území Guatemaly skúmajú, má lichobežníkový tvar a z väčšej časti ho pokrýva prales. Nie je ľahké vybrať si, kde začať kopať na ploche takmer 36-tisíc štvorcových kilometrov, čo sú asi tri štvrtiny územia Slovenska.