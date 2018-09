Mal byť bezpečný. Najrozšírenejší herbicíd môže nepriamo zabíjať včely

Glyfosát mal byť bezpečný.

26. sep 2018 o 22:18 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Keby svet nemal včely, mohol by sa zrejme rozlúčiť s mnohými obľúbenými pôžitkami. Žiadna káva, čaje, či ovocie. Nehovoriac o ekonomike a miliónoch pracovných miest.

Raz to však môže nastať, OSN už niekoľko rokov varuje, že včelám hrozí vyhynutie. Včely miznú rýchlo a vedci nevedia presne prečo. Medzi podozrivých zaraďujú rôzne štúdie pesticídy, klimatickú zmenu či vírusy.

Najnovšia štúdia, ktorú publikovali v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences, naznačuje ďalšieho vinníka - chemikáliu glyfosát, ktorá je základnou zložkou populárneho herbicídu Roundup.

Chemikáliu doteraz považovali za neškodnú pre zvieratá a už viac ako štyridsať rokov sa používa proti burine v záhradách a na poliach.

Mení črevné baktérie

Glyfosát je účinnou látkou v mnohých prostriedkoch proti burine a zároveň najrozšírenejším herbicídom na svete.

Štúdia z roku 2016 zistila, že od uvedenia do predaja v roku 1974 bolo na svete použitých takmer deväť miliárd ton tohto prostriedku proti burine.

“ Náš výskum ukázal, že to vôbec nie je pravda. „ Hlavný autor štúdie Erick Motta

"Potrebujeme lepšie stanovy ohľadom použitia glyfosátu, obzvlášť čo sa včiel týka, pretože v súčasnosti predpokladajú, že im neubližuje," vysvetľuje v tlačovej správe Erick Motta, hlavný autor štúdie.

"Náš výskum ukázal, že to vôbec nie je pravda."