Ľadového muža Ötziho našli pred 27 rokmi. Čo ňom zatiaľ vieme

Nevedel, že ho niekto sleduje.

19. sep 2018 o 14:30 Renáta Zelná

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Presne pred dvadsiatimi siedmimi rokmi objavili dvaja nemeckí turisti v Ötztalských Alpách mŕtvolu muža.

Mysleli si, že ide o horolezca, ktorý tu nedávno zahynul. Až po torzo bol zamrznutý v kuse ľadu. Keď ho o niekoľko dní konečne vysekali, z pitevného stola putoval priamo k archeológom.

Mŕtvola bola totiž stará viac ako päťtisíc rokov.

Ľadový muž dostal meno Ötzi. Dodnes ide o najstaršiu prírodnú múmiu človeka, ktorá nám poskytuje pohľad na život Európanov v medenej dobe.

Zomrel násilnou smrťou

Vďaka DNA analýze dnes vieme, že Ötzi mal hnedé oči, krvnú skupinu 0 a mal zrejme neznášanlivosť laktózy.

Prečítajte si tiež: Čo sa po smrti deje s ľudským telom. Ako telo odchádza

Rekonštrukcia tváre zas ukázala, že mal bradu, vráskavú tvár a vpadnuté líca.

Keď ľadový muž umrel, mal približne 45 rokov. Jeho telo objavili v nadmorskej výške 3210 metrov nad morom. Do vysokých Álp sa zrejme vydal na lov.

Po dlhej ceste sa zastavil, aby sa na chvíľu oddýchol a najedol sa. Netušil, že je v obrovskom nebezpečí. Niekto sa ho chystal zabiť.

To, že Ötziho zavraždili vieme už od roku 2011. No ako presne sa to stalo, vyriešil bavorský detektív Alexander Horn len vlani.