Desať zaujímavých hier jesene, ktorými si môžete skrátiť dlhé večery

Hry chystajú veľkolepý návrat do histórie.

18. sep 2018 o 16:49 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Nielen skracujúce sa dni naznačujú, že prichádza jeseň, ale aj množstvo ohlásených hier, ktoré si na posledné mesiace roka pripravili vývojárske štúdiá.

Vybrali sme desať očakávaných a zaujímavých titulov na najrozšírenejšie herné platformy, ktoré v najbližších týždňoch vyjdú a ktorými si môžete skrátiť dlhšie večery.

Life is Strange Season 2

27. septembra, PlayStation 4, Xbox One a PC

Prvá séria Life is Strange si popularitu získala vďaka príbehu dvoch mladých dievčat a, ak si odmyslíte niekoľko mysterióznych prvkov, aj veľmi ľudskými problémami a ťažkými rozhodnutiami.

Najnovšie pokračovanie sa však vydá inou cestou. Dievčatá vystriedajú bratia, starší Sean a mladší David, ktorí po nešťastnej tragédii utekajú zo Seattlu naprieč Amerikou až do Mexika, rodiska ich otca. Hra má štruktúru žánru road movie ako napríklad film Útek do divočiny. Hráči sa zhostia role staršieho brata, od ktorého sa mladší David bude učiť, čo sa v mnohých prípadoch neskôr prejaví v príbehu.

Ak ste ešte nemali možnosť vyskúšať, zahrajte si krátku epizódu z univerza Life is Strange s názvom The Awesome Adventures of Captain Spirit, ktorá je celkom zdarma na hlavných platformách.

Forza Horizon 4

2. októbra, Xbox One a PC

Na zmeny počasia v pretekárskych hrách si pomaly hráči zvykajú, no pokračovanie obľúbenej pretekárskej série Forza prináša niečo celkom nové - striedanie ročných období vo veľkom otvorenom svete zasadenom do Veľkej Británie.

Kým leto vám pripomenie prostredie z bežných pretekárskych hier, jeseň už pridá na cesty zhoršené podmienky v podobe kaluží či bahna, vyfarbí krajinu do odtieňov oranžovej, červenej a hnedej. Zima zas zahalí krajinu do bielej posýpky, ľadom zakryje dovtedy otvorené jazero a kým niektoré cesty obmedzí, iné otvorí.

Každé obdobie prinesie nové výzvy, nové preteky, nové podmienky. Herná mapa nie je väčšia len čo sa šírky týka, ale aj výšky. Vývojári prepracovali aj hru viacerých hráčov, po celej mape napríklad môžete jazdiť s kamarátmi, či zapájať sa spoločne do tímových pretekov.

Assassin's Creed: Odyssey

5. októbra, PlayStation 4, Xbox One a PC

V uplynulom dieli série akčných hier v otvorenom svete sa hráči pozreli do starovekého Egypta, teraz sa dej presunie cez Stredozemné more do antického Grécka počas Peloponézskej vojny medzi Aténami a Spartou.

Už na začiatku hry čaká hráčov novinka, budú si môcť vybrať medzi dvoma bojovníkmi Alexiosom a Kasandrou, potomokami kráľa Leonidasa, z ktorých môžu spraviť hrdinov podľa ľubovôle. Zároveň si môžu vybrať, na ktorú stranu sa vo vojne Atén a Sparty pridajú, do ktorých veľkých bitiek vstúpia a ako ovplyvnia výsledok vojny.

Do hry sa vrátia námorné bitky v Egejskom mori s vtedajšími loďami, nebude chýbať ani grécka mytológia a mnohé bájne tvory. Autori už oznámili, že chystajú platené rozšírenie, ktoré vypovie príbeh stratenej Atlantídy.

Call of Duty: Black Ops 4

12. októbra, PlayStation 4, Xbox One a PC

Čo by to bola jeseň bez Call of Duty. Najnovší diel akčnej strieĽačky z pohĹadu prvej osoby priniesol radikálny odklon od zabehnutého systému, vynechal príbehovú kampaň a namiesto nej sa zameral na čo viac populárnejší žáner battle royale, v ktorom na rozsiahlu mapu vysadia desiatky hráčov. Tí sa navzájom postupne vyraďujú a na konci môže ostať len jeden.

Hra tak ponúkne najväčšiu mapu v sérii doteraz, ktorá bude zahŕňať pozemné, vodné či vzdušné vozidlá. To všetko v rýchlej arkádovej hrateľnosti typickej pre Call of Duty.

Okrem neho hra ponúkne tradičnú hru pre viacerých hráčov s niekoľkými zmenami, aby sa hra stala taktickejšia a kooperačný mód Zombies.

Red Dead Redemption 2

26. októbra, PlayStation 4 a Xbox One

Jedna z najlepších hier minulej generácie konzol sa po rokoch dočká pokračovania. Vývojári z Rockstar Games sú známi obrovskými svetmi, ktoré je radosť objavovať a výborne napísanými príbehmi a dá sa očakávať, že nesklamú ani tentokrát.

Sľubujú najpútavejší a najuveriteľnejší svet, aký kedy vytvorili, v ktorom budú všetky postavy reagovať na hráča podľa toho, ako sa správa on sám. Ak budete čestní, ľudia vás budú vítať. Ak sa však stanete banditom, pocítite to. Svet sa bude postupne organicky meniť.

Dej sa odohráva na divokom západe a hráči môžu čakať prestrelky, prepady bánk a vlakov, či lov v prírode.

Hitman 2

13. novembra, PlayStation 4, Xbox One a PC

Nájomný holohlavý zabijak s čiarovým kódom na zátylku sa opäť vracia, aby ukázal, že je najlepší na svete.

Hra tentokrát nebude vychádzať po malých častiach ako predchádzajúci diel, ale v tradičnom balení. Hráči budú mať od začiatku k dispozícii šesť rôznych lokalít s niekoľkými misiami. Známe sú už okruh v Miami, v ktorej môže hráč sabotovať pretekárske auto, a džungľa v Kolumbii.

Vývojári sľubujú opäť obrovský a komplexný systém, v ktorom hráči majú veľa príležitostí skúmať a objavovať prostredie a zároveň viacero možností, ako odstrániť svoj cieľ.

Spyro: Reignited Trilogy

13. novembra, PlayStation 4 a Xbox One

Fialový drak Spyro bol po boku Crasha Bandicoota jednou z ikonických postáv prvej konzoly PlayStation. Druhý menovaný hrdina už dostal moderné prepracovanie pred rokom a keďže hráči si čoraz viac pýtali aj Spyra, obľúbený hrdina dostane modernú verziu už o niekoľko týždňov.

Hráči sa môžu tešiť na prvé tri hry, ktoré prerobili do moderného grafického prevedenia a aj s novou hudbou. Plošinovková hrateľnosť sa v princípe nezmení, všetko ostane po starom, vývojári však hru upravia mierne upravia aby zodpovedala dnešným nárokom.

Fallout 76

17. novembra, PlayStation 4, Xbox One a PC

Pre moderné hry zo série Fallout bol vždy stavebným pilierom otvorený svet a príbeh, ktorého výsledok určovali rozhodnutia iba jedného hráča. Najnovší diel to však zmení.

Fallout 76 bude vôbec prvým dielom s hrou pre viacerých hráčov. Dejovo sa bude odohrávať tesne po jadrovej vojne, ktorá spustošila svet a hráčom ponúkne možnosť stretnúť sa v pustine a spoločne vytvoriť svet známy z predošlých hier.

Chýbať nebude budovanie táborov, vyrábanie predmetov, prežívanie v zamorenom prostredí, či lov. Hráči pritom môžu hrať spoločne proti počítačovým protivníkom, ale aj proti skutočným hráčom, na ktorých môžu vypustiť dokonca aj atómové bomby.

Battlefield V

20. novembra, PlayStation 4, Xbox One a PC

Najnovší diel slávnej série sa po rokoch vracia do obdobia, v ktorom sa akčné hry z pohľadu prvej osoby zrodili. K druhej svetovej vojne. Vývojári sa však tentokrát nevrátia k starým známym bojiskám ako vylodenie v Normandii či dobýjanie ulíc Berlína.

Namiesto toho pripravili neopozerané bojové polia za nórskym polárnym kruhom, v uliciach Rotterdamu či v severnej Afrike, teda príbehy, ktorým sa doteraz vo videohrách nedalo veľa priestoru.

Battlefield V predstaví aj svoju verziu žánru battle royale s názvom Firestorm. Hráči začnú výsadkom do horiaceho kruhu, ktorý sa zužuje, a bojujú o prežitie.

Darksiders III

27. novembra, PlayStation 4, Xbox One a PC

Aj keď séria Darksiders nikdy nepatrila k najznámejším, kvalitou a štýlom si však získala hráčov. Od vydania druhého dielu však uplynulo viac ako šesť rokov, preto ohlásenie tretieho dielu nikto nečakal. A predsa.

V novom pokračovaní sa na scénu po Vojne a Smrti dostáva tretí jazdec apokalypsy, čarodejnica Zúrivosť. Jej úlohou bude nájsť a zničiť bytosti predstavujúce sedem smrteľných hriechov a obnoviť rovnováhu medzi dobrom a zlom.

Hra sľubuje veľký žijúci svet s tajomstvami, mnoho zbraní a mágie a jedinečný vizuálny štýl.