Zoom: Probiotiká sú vo väčšine prípadov podvod

Majú pomáhať, majú nás liečiť. Akurát nefungujú.

18. sep 2018 o 17:21 Tomáš Prokopčák, Zuzana Matkovská

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/37v33-99f40e?from=site&vjs=1&skin=1&fonts=Helvetica&auto=0&download=0

Prepis podcastu do textu

Od špeciálnych jogurtov, cez kvasené potraviny, až po výživové doplnky z lekární. Probiotiká sprevádza povesť neškodných prírodných pomocníkov. Drobné živé organizmy by mali v prvom rade napomôcť zdravšiemu tráveniu, ale aj posilniť imunitu.

Priaznivú reputáciu probiotík však najnovšie naštrbila dvojica štúdií, ktoré uverejnil časopis Cell.

Izraelskí vedci v nich dospeli k záveru, že probiotiká na telo nevplývajú vôbec, prípadne môžu zdraviu priamo škodiť.

Výskumníci Weizmannovho inštitútu otestovali jedenásť kmeňov baktérií, ktoré sa bežne vyskytujú v probiotických výrobkoch a podľa tvrdení výrobcov majú prospievať zdraviu. Vedci chceli zistiť, či probiotiká zo supermarketu kolonizujú tráviaci trakt ako sľubujú a či majú vplyv na ľudského hostiteľa.

Zoznam obsahoval napríklad Lactobacillus acidophilus či Bifidobacterium bifidum. Na začiatku pokusu vedci nezávisle od seba potvrdili, že baktérie v probiotickom výrobku boli nažive.

Test následne podstúpilo 15 zdravých dobrovoľníkov, ktorým výskumníci na začiatku pokusov analyzovali bakteriálne zloženie čriev a stolice. Aby získali vzorku mikróbov zo spodnej časti čriev, účastníci podstúpili kolonoskopiu. Pomocou endoskopie zase vedci získali obraz o zložení baktérií v hornej časti tráviacej sústavy.

Keď biológovia poznali prirodzené zloženie črevnej flóry, rozdelili dobrovoľníkov na dve skupiny. Desať ľudí užívalo probiotiká dvakrát denne po dobu štyroch týždňov. Zvyšných päť ľudí tvorilo kontrolnú vzorku. Tri týždne po poslednej dávke vedci opäť odobrali a analyzovali vzorky.

Ukázalo sa, že mikróby v telách účastníkov sa od seba pred začiatkom liečby líšili.

Každý si však zachoval svoju typickú črevnú flóru aj po štyroch týždňoch užívania probiotík. A hoci dobrovoľníci užívali rovnaké doplnky, zloženie baktérií v trakte sa nezjednotilo. Doplnky mali iba minimálny efekt a v princípe telom dobrovoľníkov iba prešli.

Výsledky podľa vedcov hovoria, že pôvodné zloženie črevnej flóry jednotlivca rozhoduje, ktoré probiotické baktérie majú šancu kolonizovať jeho tráviacu sústavu. A aby mohli prospievať tak, ako tvrdia reklamy, mali by byť zostavené každému človeku na mieru. Ak ste teda zdraví a probiotiká užívate iba preventívne, pravdepodobne míňate peniaze zbytočne. Zdravá črevná mikroflóra totiž prijaté baktérie vypudí bez toho, aby zmenila svoje zloženie.

O niečo odlišná však bola situácia u tých, ktorí užívali antibiotiká. Lieky totiž okrem škodlivých baktérií usmrcujú aj prospešné mikróby v črevách. Lekári preto tradične odporúčajú popri antibiotikách užívať probiotiká, ktoré by mali doplniť počty baktérií v črevách.

Druhá izraelská štúdia však naznačuje, že doplnky môžu v skutočnosti situáciu zhoršiť. Je síce faktom, že ak lieky usmrtili prospešné baktérie v črevách, probiotiká sa v nich dokážu lepšie zakoreniť. No namiesto toho, aby v črevách pomohli obnoviť pôvodnú rovnováhu, celý proces obnovy pravdepodobne výrazne spomalia. Ukázal to experiment, v ktorom 21 dospelých podstúpilo týždňovú liečbu antibiotikami.

Keď vedci vyhodnocovali rýchlosť, akou sa pacientom obnovila ich pôvodná črevná flóra, skupina užívajúca probiotiká skončila najhoršie. Probiotickým baktériám sa síce v črevách darilo, no bakteriálna rozmanitosť sa obnovila až do piatich mesiacov. Účastníci bez probiotík sa zotavili do 21 dní a najrýchlejšie sa populácia v črevách obnovila po transplantácii stolice. Pôvodné kmene baktérií žili v črevách už po jedinom dni od zákroku.

Hoci sú výsledky výskumov zaujímavé, dve menšie štúdie na zmenu zaužívanej praxe nestačia. Pokusy totiž prebehli na malom počte účastníkov, z ktorých všetci boli zdraví a dospelí. Dvojica štúdií však prináša dôležité posolstvo nielen pre výskumníkov, ale aj pre spotrebiteľov: probiotiká pravdepodobne nie sú úplne neškodné a nemusia prospievať všetkým.

Prísľuby niekoľkomiliardového priemyslu preto treba brať s istou dávkou skepticizmu.

Ďalšie správy z medicíny:

Nová vakcína zastavila rakovinu u myší, melanóm sa im po čase nevrátil. Terapia proti rakovine kože testovaná zatiaľ iba na zvieratách bola stopercentne účinná.

Saunovanie je pre telo podobne užitočné ako pravidelný pohyb. Cievy sú potom odolnejšie a dokáže tak znížiť riziko vysokého krvného tlaku či srdcovo-cievnych chorôb.

Ak chcete, aby deti namiesto sladených pili zdravšie nápoje, neklamte im. Hovorte im pravdu, že budú zdravšie. Odporúča to nová štúdia, ktorá skúmala rôzne stratégie, ako nahovoriť deti na pitie trebárs čistej vody.