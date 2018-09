SpaceX má prvého turistu, ktorý sa vydá na cestu okolo Mesiaca

Meno turistu oznámia v pondelok.

14. sep 2018 o 7:42 ČTK

NEW YORK. Súkromná americká vesmírna spoločnosť SpaceX podnikateľa Elona Muska uzavrela kontrakt s prvým turistom, ktorý sa vydá na obežnú dráhu okolo Mesiaca. Oznámila to vo štvrtok na twitteri.

Meno pasažiera sa vraj verejnosť dozvie budúci pondelok. "SpaceX sa dohodla s prvým súkromným pasažierom pre let okolo Mesiaca na palube nášho dopravného prostriedku BFR. Bude to dôležitý krok k naplneniu snov ľudí o cestách do vesmíru," uviedla spoločnosť.

Cestu má umožniť úplne nová, mohutná a opätovne využiteľná raketa BFR, s ktorou chce SpaceX kolonizovať aj Mars.

Cesta okolo Mesiaca sa podľa pôvodných plánov mala uskutočniť už koncom tohto roka, podľa správy denníka The Wall Street Journal bol ale štart preložený na polovicu roka 2019.

V pondelok má SpaceX oznámiť nielen meno mesačného turistu, ale aj informáciu o tom, prečo sa ním má stať práve on, uviedla firma na twitteri.

Už skôr sa objavili špekulácie, že pôjde o Japonca.