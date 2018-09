Pre mozog je ako bolesť. Tri postupy, ako prekonať rozchod

Po rozchode sa aktivuje centrum bolesti.

13. sep 2018 o 14:58 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Ako sa spieva v slávnej rockovej piesni od skupiny Nazareth, láska bolí.

Azda najbolestivejšou časťou väčšiny vzťahov je rozchod. Aj keď nemusíte cítiť fyzickú bolesť, vaše telo to vníma inak.

Keď stratíte partnera, mozog vám dáva najavo, že sa stalo niečo, čomu by ste mali venovať zvýšenú pozornosť.

Našťastie existujú vedecky otestované spôsoby, ako môžete emocionálnu bolesť po rozchode zmierniť a na milovanú osobu postupne zabudnúť.

Ako prekonať rozchod podľa vedy

Či už ste rozchod podnietili vy, alebo niekto zlomil srdce vám, nemusíte iba počúvať smutné piesne, plakať sám doma, či vymetať všetky bary a snažiť sa zabudnúť.

Pri zotavovaní vám pomôžu aj psychologické stratégie, ktoré testovali vedci v tohtoročnej štúdii vo vedeckom časopise Journal of Experimental Psychology: General.

Štúdia prebiehala na malej vzorke 24 rozídených ľudí vo veku medzi 20 až 37 rokov. Na prekonanie nedávneho rozchodu s osobou, ktorú stále milovali, vyskúšali tri stratégie a každá sa ukázala byť účinná.

Nielenže znížili emocionálnu reakciu na partnera, jedna stratégia zmiernila aj pocity zamilovanosti voči bývalému partnerovi.

Myslite na negatívne vlastnosti bývalého partnera . Skupinu dobrovoľníkov požiadali, aby premýšľali nad negatívnymi stránkami svojho milenca, najmä nad otravnými zlozvykmi. Tento spôsob pomohol znížiť aj pocity zamilovanosti, no ľudia po ňom zároveň mali krátkodobo aj horšiu náladu než pred začatím výskumu.

. Skupinu dobrovoľníkov požiadali, aby premýšľali nad negatívnymi stránkami svojho milenca, najmä nad otravnými zlozvykmi. Tento spôsob pomohol znížiť aj pocity zamilovanosti, no ľudia po ňom zároveň mali krátkodobo aj horšiu náladu než pred začatím výskumu. Prehodnoťte svoj vzťah k láske ako takej . Pri tejto stratégii by ste si mali čítať (a uveriť) zmierlivé vyjadrenia ako: Je v poriadku milovať niekoho, s kým už nie som. Namiesto toho, aby ste so svojimi pocitmi bojovali, ich prijmete. Rovnako ako ostatné stratégie, aj táto znížila emocionálnu reakciu, keď dobrovoľníci videli fotku svojho partnera. No nemala vplyv na náladu ani pocit zamilovanosti.

. Pri tejto stratégii by ste si mali čítať (a uveriť) zmierlivé vyjadrenia ako: Je v poriadku milovať niekoho, s kým už nie som. Namiesto toho, aby ste so svojimi pocitmi bojovali, ich prijmete. Rovnako ako ostatné stratégie, aj táto znížila emocionálnu reakciu, keď dobrovoľníci videli fotku svojho partnera. No nemala vplyv na náladu ani pocit zamilovanosti. Rozptýľte sa. Pri tejto stratégii by ste mali myslieť na pozitívne veci nesúvisiace s vaším partnerom. Môžete si tiež nájsť nové koníčky, ktoré vám pomôžu odviezť myšlienky ďaleko od rozchodu. Táto stratégia dobrovoľníkom pomohla cítiť sa lepšie, no nijako neovplyvnila pocity zamilovanosti voči ex. Autori štúdie ju preto radia používať iba občas na zvýšenie nálady v krátkom čase. "Rozptýlenie je formou vyhýbania sa, čo môže znižovať zotavenie z rozpadu vzťahu," vysvetľuje pre magazín TIME neurovedkyňa a autorka štúdie Sandra Langeslagová.

“ Rozptýlenie je formou vyhýbania sa, čo môže znižovať zotavenie z rozpadu vzťahu. „ neurovedkyňa Sandra Langeslagová

Mnohí vedci vravia, že láska je emócia, no podľa neurovedkyne Langeslagovej je láska skôr naučená motivácia.

Láska totižto trvá dlhšie ako hnev, radosť či iné emócie. Je tiež zložitejšia, zažijete v nej príjemné aj nepríjemné pocity.

Ak je láska naučená, ľudia jej koniec najľahšie prekonajú zmenou svojho myslenia, ktoré si vyžaduje dlhý čas.

"Aby ste urobili trvajúcu zmenu, budete musieť svoje pocity lásky pravidelne usmerňovať," hovorí Langeslagová.

Najlepšie podľa neurovedkyne bude, ak si urobíte zoznam negatívnych vecí o svojom partnerovi a raz denne na ne budete myslieť. Krátkodobý zlý pocit odíde a z dlhodobého hľadiska sa budete cítiť lepšie.

Čo sa deje v mozgu po rozchode?

Vo väčšine štúdií, ktoré skúmajú vplyv konca vzťahu na ľudí, sa dobrovoľníci v rámci výskumu musia pozerať na fotografie svojho expartnera. Vtedy sa prejavia zmeny v mozgu a väčšina nepríjemných pocitov.

Účinnou radou pre úspešné zvládnutie rozchodu by teda mohlo byť, aby ste sa vyvarovali stretávaniu s bývalým a nesledovali ho ani na sociálnych sieťach.

Ak sa totiž partnera vidíte tesne po rozchode, nemusí vám byť iba zle a do plaču.

Veľakrát môžete byť takmer posadnutý, budete o ex neustále hovoriť kamarátom alebo ho budete sledovať na sociálnych sieťach a nebudete sa vedieť na nič sústrediť.

Za tieto pocity môže váš mozog. Neustále vás núti premýšľať o expartnerovi podobne, ako vám dáva najavo, že vás bolí malíček na nohe, ktorým ste náhodou zakopli o roh skrine.

Neurovedecká štúdia z roku 2011 ukázala, že v mozgoch ľudí, ktorí zažili (nechcený) rozchod, sa pri pohľade na fotku ex aktivuje rovnaké centrum mozgu ako pri pocite bolesti.

Neznamená to však, že rozpad vzťahu je v skutočnosti fyzická bolesť.

Mozog vás len podobne ako pri narazenom malíčku upozorňuje, že ste v ohrození a mali by ste rozchodu venovať pozornosť.

Aj za to, že neviete prestať expartnera sledovať na instagrame či facebooku môže mozog.

Ďalšia malá štúdia z roku 2010 totiž ukázala, že po rozchode sa u ľudí môže aktivovať aj oblasť, ktorá súvisí s motiváciou, odmenou a zohráva rolu aj pri závislosti na drogách.

Partner, sa pre niektorých rozídených ľudí stane akousi drogou a každý kontakt s ním je ako ďalšia dávka.

Dobrá správa je, že nepríjemné pocity po rozchode časom zmiznú. Nikto vám nevie povedať, ako presne bolesť po rozchode bude trvať, no podľa jednej štúdie vo vedeckom časopise Journal of Positive Psychology to bude približne jedenásť mesiacov.

Po tejto dobe si už budete môcť povedať, že i keď ste zažili negatívnu skúsenosť, dokázali ste sa z nej poučiť pre budúcnosť.