Vybuchujúce autá a ochutnávanie drôg. Ako sa filmy líšia od reálnej fyziky

Šialené naháňačky, divoké prestrelky, výbuchy, skromnosť hrdinu či genialita súkromného očka, zväčša skrachovaného policajta, – čo viac si želať v súčasnom filmovom svete.

Keď režiséri dostanú obrovský rozpočet na film, zvyknú sa riadne odviazať.

Niekedy až tak, že v niektorých scénach absolútne zabúdajú na zákony fyziky, fungovanie ľudského tela či zdravý rozum.

Niektoré scény sú až také absurdné, že k nim netreba uverejniť ani informáciu, aby to diváci doma neskúšali.

Jedna hlúposť stačí

Inou šálkou kávy sú tie scény, ktoré sa na prvý pohľad zdajú vcelku reálne.

Klasikou sú na kolene vyrobené bomby záporákov. Zdá sa, že každý zločinec plánujúci vyhodiť mesto do vzduchu vie nastražiť len bombu s časovačom s pekne veľkými číslicami.

A aby to sympatický pyrotechnik pri zneškodňovaní nemal ľahké, terorista zo zásady používa farebné drôty.

Azda existuje nejaká hollywoodska norma, pretože chlapci z protidrogového neskúšajú biely prášok v zhabanom vrecúšku inak ako natrením si ho na ďasná či znaleckým ohodnotením na jazyku.

Vo všetkých filmoch zatiaľ títo sympaťáci svoje drogové tovaroznalectvo prežili, pretože vo všetkých vrecúškach a skladačkách bola zázračne len droga, nikdy nie antrax či iný jed.

To, že vo všetkých protidrogových jednotkách je takéto zisťovanie prísne zakázané a že na to tým skutočným policajtom slúžia testery (do minúty je analýza hotová), sa do Hollywoodu ešte asi nedonieslo.