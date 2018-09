Viac ako miliarda ľudí na svete nemá dostatok pohybu, varuje WHO

Ľudia na západe sa pohybujú menej.

6. sep 2018 o 17:44 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Srdcovocievne ochorenia, cukrovka druhého typu, demencia, či niektoré druhy rakovín.

Tieto ochorenia vám hrozia vo zvýšenej miere, ak nemáte dostatok fyzickej aktivity, varuje nová správa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Zvýšené riziko ochorení sa dotýka takmer jeden a pol miliardy ľudí na celom svete, ktorí v roku 2016 nemali dostatok pohybu.

Správu publikovali v magazíne Lancet.

Menej aktívnejšie ženy

Výskum prebiehal v 168 krajinách medzi rokmi 2001 až 2016. Ukázalo sa, že za pätnásť rokov sa dosiahol iba malý posun čo sa týka zvýšenia fyzickej aktivity u dospelých ľudí.

V roku 2016 približne každá tretia žena a každý štvrtý muž nemal dostatok pohybu na to, aby si udržali dobré zdravie. A to ani vtedy, ak sa sa zarátal čas strávený chôdzou či na bicykli cestou do práce.

WHO pritom odporúča týždenne aspoň stopäťdesiat minút aktivity strednej intenzity, napríklad rýchla chôdza, tanec, venčenie, a sedemdesiatpäť minút aktivity vysokej intenzity ako beh, rýchle plávanie, či súťažné športy.

S výnimkou východnej a juhovýchodnej Ázie boli v každej zo skúmaných krajín ženy menej aktívnejšie než muži, pričom v niektorých krajinách sa rozdiel pohyboval od desať až dvadsať percentuálnych bodov.

Výskum tiež ukázal, že čím sú ľudia bohatší, tým sa menej pohybujú.

V krajinách s nízkym príjmom chýbal pohyb iba šestnástim percentám ľudí oproti tridsiatim siedmim percentám v bohatších krajinách.

Chýbajúce podmienky

V západných krajinách, Latinskej Amerike a Karibiku vedci zaznamenali najvyšší pokles fyzickej aktivity, hlavne v Nemecku, Spojených štátoch, či Argentíne.

Rozdiely spôsobilo hlavne iné živobytie.

Kým západ sa presunul k sedavým zamestnaniam, do ktorých ľudia chodia motorizovanou dopravou, v chudobnejších častiach sveta musia ľudia pracovať viac manuálne a často do práce chodia pešo.

Jednotlivé štáty by podľa vedcov mali vytvoriť podmienky, aby sa dôsledky sedavej práce dali vynahradiť. Napríklad tak, že vzniknú mestské cyklotrasy či priestory na šport vonku.

Kuvajt, Saudská Arábia, Irak a Americká Samoa sú štyri krajiny, v ktorých sa viac ako polovica dospelých nepohybuje dostatočne. Naopak najlepšie vyšli Uganda a Mozambik, v ktorých len šiestim percentám ľudí chýbala fyzická aktivita.

