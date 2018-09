Z kôry im tečie modrozelená tekutina. Z rastlín by raz mohli ťažiť kovy

Niektoré rastliny kovy potrebujú.

6. sep 2018 o 16:58 Matúš Beňo

Strom druhu Pycnandra acuminata so špecifickou modrozelenou tekutinou.(Zdroj: New Phytologist)

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Keď poraníte niektoré rastliny, začne z ich stonky či kôry vytekať mliečnebiela tekutina, ktorá sa využíva napríklad na výrobu gumy.

No ak by ste narezali kôru jedného druhu stromov na Novej Kaledónii, ostali by ste prekvapení. Vytekala by z neho neprirodzene modrozelená tekutina.

Netradičné sfarbenie spôsobuje vysoký obsah ťažkého kovu v pôde, na ktorej strom rastie.

Ťažké kovy sú pre bežné rastliny jedovaté hlavne vo vysokých koncentráciách, no tento druh stromu sa naučil kovy prijímať a dokonca aj využívať.

Prirodzene sa vyvinuli

Stromy druhu pycnandra acuminata sú vzácne, rastú iba na Novej Kaledónii v južnej časti Tichého oceánu. Rastú veľmi pomaly, no môžu dorásť až do výšky dvadsať metrov.

Stromy sa dostali do povedomia vedcov začiatkom 70. rokov minulého storočia, keď si všimli zvláštne sfarbenú tekutinu, ktorá zo stromov vytekala po narezaní.

Stromy pycnandra acuminata sa označujú aj ako hyperakumulátory - žijú na pôde, ktorá je veľmi bohatá na nikel, no prítomnosť ťažkých kovov ich vôbec neohrozuje, práve naopak.