Test: Chytré hodinky Fitbit Versa dole z ruky nedáte

Fitbit našiel recept na chytré športové hodinky, ktoré nie sú určené len pre úzku skupinu používateľov.

4. sep 2018 o 18:16 Matúš Paculík

Fitbit Versa Páči sa nám: dizajn, množstvo športových aplikácií a meraní, výdrž batérie Nepáči sa nám: nemá GPS, neštandardný nabíjací kábel Hodnotenie: 7,8 Cena: 199 eur

Mali zmeniť celý trh smartfónov, no nakoniec sa stali len ich doplnkami. Vieme bez nich pohodlne žiť, tie najlepšie však dokážu výrazne spríjemniť život, či pomôcť so zdravým životným štýlom.

Sem patrí aj Fitbit Versa, čo sú múdre športové hodinky od dnes už legendárneho výrobcu. Nosili sme ich počas bežných dní, mali ich na ruke počas spánku a zobrali ich aj na cyklistickú štafetu.

Začínali na kolene

Príbeh za značkou Fitbit je ako vystrihnutý z celovečerného filmu o úspechu malej skupiny nadšencov v zlatých časoch Silicon Valley. Začínali na nule, s malým očakávaním a množstvom problémov.

Kým vôbec vyrobili prvú sériu produktov, tak boli len krok od úplného pádu a zážitky z hľadania prvého čínskeho dodávateľa by vydali aj na samostatnú knihu. Tento rok oslávili svoje jedenáste výročie a nezlomil ich ani nástup hodiniek od Apple.

Prvý športový doplnok začali predávať v roku 2009 v počte len 5 tisíc kusov pri prvej várke. Úspech bol takmer okamžitý a vďaka spolupráci s americkým obchodným reťazcom Best Buy sa Fitbit produkty dostali do stoviek kamenných obchodov.

Časté inovácie a dobrý marketing začal fungovať, Fitbit niekoľko rokov kraľoval trhu s nositeľnými zariadeniami a nebyť hodiniek od Apple, možno by bol jednotkou aj dnes.

Firma mala ešte začiatkom roku 2014 skoro 45 percent celého trhu, Garmin a Samsung vtedy výrazne zaostávali zhodne s ôsmymi percentami. Zlom prišiel o rok neskôr, najskôr v podobe úspechu čínskeho Xiaomi a následne v podobe Apple Watch.

Odvtedy si trh s nositeľnými zariadeniami delí výhradne trojica Fitbit, Apple a Xiaomi. Štvrté a piate miesto podľa nálady kupujúcich striedavo obsadzuje Huawei, Garmin, prípadne Samsung.

(zdroj: Fitbit)

Fitbit potrebuje úspešný produkt

Na jednej strane zákazníka lákajú desiatky lacných zariadení od neznámych čínskych výrobcov, na strane druhej mu z vrecka vyťahujú stovky eur prémiové produkty od Apple a Garminu.

Stredná cesta existuje, nie je úplne lacná a občas pre zákazníka pripraví pár nečakaných prekvapení. Príkladom je Fitbit Ionic, ktorý sa nedočkal vrelého privítania hlavne kvôli nedokončenému softvéru.

Dnes si môžete Ionic kúpiť v akcii za približne 240 eur, navyše s dozretým softvérom a množstvom nových funkcií. Ak by tieto hodinky prišli do predaja so súčasným softvérom, možno by sa stali hitom.

Firma tak premárnenú šancu pokúša napraviť s novým modelom inteligentných hodiniek. Sú o niečo lacnejšie, výrazne krajšie, no zároveň ochudobnené o niektoré funkcie. Výsledok je na prvý pohľad vynikajúci, aj keď tak trochu pôsobí nerozhodným dojmom.

Hneď na začiatok treba upozorniť, že novinke chýba vlastný GPS prijímač. To znamená, že pri športe budete chcieť nosiť so sebou aj svoj smartfón, v opačnom prípade nebude záznam vášho tréningu obsahovať niektoré informácie.

Optimálny tréningový balíček pozostávajúci z hodiniek a bezdrôtových slúchadiel musíte v tomto prípade doplniť aj o smartfón. Versa preto cieli skôr na rekreačných športovcov, ktorí si nájdu jedno voľné vrecko navyše.

(zdroj: Matúš Paculík)

Hodinky, za ktoré sa nebudete hanbiť

Posledné dva pokusy Fitbitu s múdrymi hodinkami vybavenými veľkým farebným displejom boli po dizajnovej stránke priemerné. Blaze strašil svojim vylupovaním z rámčeku a Ionic pôsobil dobre len na mužskej ruke.

Versa je iná, konečne univerzálna a hneď od začiatku dostupná vo viacerých farebných kombináciách a s vynikajúcimi remienkami. Základom dizajnu zostal štvorec, hodinky ale nie sú hranaté a vďaka zaobleným rohom pôsobia pekne aj na menšej ženskej ruke.

Na výber je čierna, strieborná a ružová verzia, čo je dobrý základ pre kombináciu s rôznymi remienkami. V balení nájdete klasický silikónový v dvoch veľkostiach, pričom bez problémov obopne aj hrubé zápästie.

(zdroj: Fitbit)

Hodinky si pokojne zoberte aj do vody, bez ujmy zvládnu hĺbku do 50 metrov. Výrobca neodporúča jedine používanie v saune a bazénoch s horúcou minerálnou vodou.

Stačí jeden, maximálne dva dni, aby ste si hodinky prestali počas bežného dňa všímať. Sú ľahké, pohodlné na nosenie a nezavadzajú ani pri športe. Aj napriek malým rozmerom má batéria dostatočnú kapacitu na to, aby vydržala na jedno nabitie až štyri dni.

Pri slabšej aktivite a menšom počte notifikácií sa pokojne môžete dostať až k hodnote šiestich dní. Nabitie na plnú kapacitu je rýchle, trvá len dve hodiny. Výrobca si však stále neberie k srdcu kritiku a prakticky s každým novým modelom dodáva aj úplne odlišný kábel na nabíjanie.

(zdroj: Fitbit)

Presné a konečne ovládateľné

Tretia generácia hodiniek je už príjemná na používanie. Fitbit prešiel dlhú cestu a pokiaľ by sa nepoučil z nepodareného softvéru pri uvedení modelu Ionic, mal by problém.

Versa má našťastie vyspelý softvér už hneď od začiatku, bez väčších chýb, či nelogického používateľského rozhrania. Fitbit pre svoje produkty používa vlastný operačný systém, čo pre vývojárov doplnkových aplikácií znamená prácu navyše.

Tomu zodpovedá aj množstvo dostupných aplikácií, ktoré sa zatiaľ nevyrovná ponuke pre platformu od Google a Apple. Ponuka sa však rozrastá a neustále pribúdajú rovnako tie od veľkých firiem, ako aj od malých vývojárov.

(zdroj: Matúš Paculík)

Inštalácia je jednoduchá, všetko ovládate z aplikácie pre váš smartfón. Narazíte ale aj na nepríjemné prekvapenia. Napríklad správa aplikácií a ciferníkov nie je úplne najlepšia a hlavne pri mnohých z nich nie je hneď jasné, či sú zadarmo úplne, alebo len v skúšobnej verzii.

Ženy môžu využiť špeciálnu funkciu pre monitorovanie menštruačného cyklu a plodných dní. Aplikácia sa snaží ísť do hĺbky a umožňuje manuálne zbierať množstvo ďalších dát vrátane sexuálnych aktivít, PMS, či bolesti.

Športová časť je už tradične silná so skvelými možnosťami tréningu a záznamu aktivít. Za mesačný poplatok je dostupný aj virtuálny tréner.

Bežné ovládane hodiniek stojí a padá na tom, ako displej so systémom reaguje na dotyk. Úprimne, na hodinky od Apple Fitbit stále nemá, aj po týždni používania sme boli stále svedkami občasného zaváhania.

Systém jednoducho potrebuje lepšiu optimalizáciu, aj keď problémy nie sú kritické, ale skôr kozmetické. Firme sa v prípade predchádzajúceho modelu Ionic podarilo spraviť so systémom zázrak a tak dúfame, že aj Versa dostane adekvátnu starostlivosť.

(zdroj: Matúš Paculík)

Dobre investované dve stovky

Fitbit Versa je príjemným prekvapením, s dobrou cenou, pekným dizajnom a aj kvalitným spracovaním. Navyše na ruke vyzerá dobre, či už v ružovej verzii, ako aj v klasickej čiernej farbe.

Porovnaniu s Apple Watch sa vyhnúť nemôžeme, obidva zariadenia totiž smerujú na rovnakú cieľovú skupinu zákazníkov. Sú hodinkami a rovnako aj fitness zariadením s množstvom doplnkových funkcií.

Pri Fitbite ušetríte nielen peniaze, ale ja čas venovaný nabíjaniu. Kým Apple hodinky potrebujú nabiť minimálne raz za dva dni, Versa bez problémov zvládne raz toľko.

Na nejaký štandardný kábel nabíjania však zabudnite, s každým novým produktom musíte obmeniť aj svoje náhradné káble, či špeciálne stojančeky. Navyše pri ich poškodení budete nové zháňať o niečo ťažšie.

Jednoznačné odporúčanie ku kúpe sa dáva o niečo ťažšie, keďže dizajn, dobrá cena a skvelá výdrž na jedno nabitie nie sú všetko. Dáta z hodiniek totiž nedostanete do fitness aplikácií Google a Apple.

A kým Google nie je veľkou prekážkou kvôli slabšiemu rozšíreniu, tak pre verných Apple fanúšikov môže byť chýbajúca minulosť dôležitejšia aj ako subjektívne krajší dizajn a lepšia výdrž práce na batériu.