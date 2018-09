Prichádzajú o domov. Pozrite si jedinečné zvieratá zo Sumatry

Sumatrianske orangutany sú kriticky ohrozené.

4. sep 2018 o 15:45 Renáta Zelná

Ak by ste chceli ísť na ostrov, kde sú slony, tigre, nosorožce a orangutany bok po boku, museli by ste ísť na Sumatru alebo Borneo. Sú to jediné dve miesta na svete, kde tieto štyri druhy žijú spoločne vo voľnej prírode.

V miestnych tropických pralesoch by ste ich ľahko nenašli. Všetky sumatrianske poddruhy týchto živočíchov sú totiž kriticky ohrozené a ich populácie neustále klesajú.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Sumatra je šiesty najväčší ostrov na svete a štvrtý najľudnatejší. Napriek tomu, že na ostrove žije takmer 50 miliónov ľudí, stále má veľmi bohatú divočinu s množstvom vzácnych zvierat a rastlín.

No miest s tropickým pralesom na ostrove ubúda, najčastejšie ich klčujú na výsadbu palmových plantáží. Zvieratá tak prichádzajú o svoje obydlia a mnohé nie sú ďaleko od vyhynutia vo voľnej prírode.

Endemity Endemit alebo endemický druh je druh živočícha alebo rastliny, ktorý žije iba na jedinom mieste na Zemi. Endemitom preto často hrozí vyhynutie.

Na Sumatre rastie desaťtisíc druhov rastlín, vrátane sedemnástich endemických rodov. V tropických pralesoch by ste našli aj 201 cicavcov, z ktorých 22 druhov sú endemity ostrovov Java, Borneo a Sumatra. Žije tu tiež 580 druhov vtákov, z ktorých 21 sú sumatrianske endemity.

Endemického orangutana sumatrianskeho môžete vidieť ZOO Bratislava a tigra sumatrianskeho v ZOO Košice.

Mnohé sumatrianske druhy kedysi žili aj inde v Indonézii, no ich populácie klesali a dnes sa už nachádzajú iba v nedotknutých častiach niektorých pralesov.

Pozrite si aj zvieratá, ktoré žijú iba na: Madagaskare či ostrove Borneo.