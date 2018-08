Slovenka prišla s inovatívnou liečbou otravy krvi, ešte ho nik neskúšal

Prišla s novým prístupom k liečbe sepsy.

30. aug 2018 o 10:37 Matúš Beňo

Na sepsu, ľudovo povedané otravu krvi, zomiera napriek vedeckému pokroku každoročne obrovské množstvo ľudí. LUCIA KRAJČÍK LAUKOVÁ prišla s novým prístupom k liečbe, ktorý ešte nik neskúšal.

V rozhovore pre SME mladá slovenská vedkyňa rozpráva o svojom objave, výskume na Slovensku a aj o tom, čo odporúča budúcim vedcom.

Liečba otravy krvi stále nie je veľmi úspešná. Čím to je?

"Nie je celkom známe, prečo to tak je. Najväčším problémom je, že pacienti prichádzajú veľmi neskoro k lekárovi alebo do nemocnice, čiže sepsu veľmi neskoro diagnostikujú. Zápal je taký veľký, že antibiotiká jednoducho nestačia.

Noc výskumníkov 2018 Viac o vede a slovenských vedcoch sa dozviete na tohtoročnej Noci výskumníkov, ktorá sa bude konať v slovenských mestách v piatok 28.9.2018.

Základná liečba je podávanie antibiotík, nič iné zatiaľ nemáme. Antibiotiká síce zabijú baktérie, ale očividne je tam stále niečo iné, čo všetko prebije. Zápal je potom tak veľký, že pacienti nakoniec zomierajú."

Aké sú sprievodné javy otravy krvi?

"Na začiatku všetko prebieha veľmi pomaly, a tak ju pacienti prehliadajú a infekcia sa šíri. Medzi príznaky patrí horúčka alebo naopak znížená teplota, zrýchlené dýchanie a tep, neskôr slabosť, nevoľnosť. Ak sa zachytí neskôr, je to veľmi ťažké infekciu dostať pod kontrolu a môže dôjsť k zlyhaniu jednotlivých orgánov.

Samozrejme závisí aj od toho, čo je príčinou. Či je to prasknuté slepé črevo, alebo kde je ložisko infekcie, či ju spôsobila infekcia rany alebo sa tak rozšírila infekcia pľúc. Človek môže dostať sepsu napríklad aj z bežnej infekcie, ktorá nebola doliečená.

Ďalším problémom je, že podávanie antibiotík môže byť rôzne. Môžu sa podávať priamo na pôvodcu, ale na to sa najskôr musia spraviť testy, ktoré tiež chvíľu trvajú. Alebo sa podajú širokospektrálne antibiotiká, no môže sa stať, že baktérie sú na antibiotiká rezistentné. Ak je však už zápal príliš veľký, antibiotiká to jednoducho nestihnú."

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Aká účinná je súčasná liečba?

"Ak je sepsa diagnostikovaná včas, antibiotiká si vedia s infekciou poradiť. Keďže to je veľký problém, žiaľ až päťdesiat percent pacientov zomiera, preto je nevyhnutné nájsť niečo čo zaberie aj neskôr."

Za svoj inovatívny prístup k liečbe ste získali ocenenie. Čím sa líši od ostatných?