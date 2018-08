Odhalili najstarší egyptský recept na zachovanie tiel mŕtvych

Bola to lepkavá hnedá zmes.

20. aug 2018 o 15:38 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Najprv by vám egyptskí kňazi cez nosnú dierku prestrčili ohnutý nástroj a vytiahli mozgové tkanivo.

Potom by odstránili ďalšie vnútornosti, aby zabránili rozkladu.

No predtým než by z vás v starovekom Egypte urobili skutočnú múmiu zabalenú do obväzov, kňazi by vaše telo ešte zabalzamovali a zakonzervovali špeciálnym olejom.

Starovekí Egypťania začali takto mumifikovať svojich mŕtvych pred približne 4600 rokmi.

Podľa nového výskumu v magazíne Journal of Archaeological Science je však balzamovanie ešte oveľa staršie ako cielené mumifikovanie.

Britskí a austrálski vedci odhalili všetky potrebné prísady na výrobu najstaršieho balzamovacieho oleja, a zistili, že proces bol oveľa rozšírenejší, ako sa myslelo.

Štyri prísady

Štúdia je výsledkom práce, ktorá trvala niekoľko rokov. Na začiatku mali vedci stopy po balzamovacej živici. Narazili na ne na textíliách, do ktorých starovekí Egypťania zabaľovali telá.

“ Vznikla by akási lepkavá hnedá zmes. „ Egyptologička Jana Jonesová

No tieto mikroskopické vzorky nestačili na odhalenie zloženia starovekých balzamovacích prísad. Navyše pochádzali z látky bez múmie.

To nakoniec priviedlo vedcov k múmii v Egyptskom múzeu v talianskom Turíne. V múzeu ležala nedotknutá od začiatku minulého storočia.

Vďaka tomu sa vedcom podarilo odhaliť najstarší známy egyptský recept na balzamovací olej, ktorý pochádza z obdobia pred 5600 rokmi.

Nielenže predchádza počiatkom cielenej mumifikácie o vyše tisíc rokov, ale náramne sa podobá aj na oleje, ktoré sa o ďalšie tisícky rokov neskôr používali pri balzamovaní tiel významných faraónov a hodnostárov.