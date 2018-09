Huawei MediaPad M5 dokazuje, že malé tablety ešte nevymreli

Výkonný prémiový malý tablet je stále nedostatkovým tovarom.

4. sep 2018 o 18:05 Matúš Paculík

Huawei MediaPad M5 8.4 Páči sa nám: dizajn, výkon, vynikajúci displej, kvalitný zvuk Nepáči sa nám: niekomu bude chýbať výstup na slúchadlá Hodnotenie: 8,2 Cena: od 339 eur

Produkt na test poskytla spoločnosť Huawei

Mali sa z nich stať kompaktné náhrady veľkých notebookov, no po obrovskom boome našli svoje miesto len ako doplnok k počítaču a smartfónu. Dnes už je jasné, že tablety nič nenahradia, ale sú ďalším nástrojom jednoduchej práce a hlavne multimediálnej zábavy.

Aj preto sa z tohto segmentu potichu vytratilo veľa výrobcov a aj Apple už dávno nedokáže predať toľko tabletov, ako pred piatimi rokmi.

Aj keď sa celkové predaje zmenšujú, prvé tri miesta v segmente patria trojici Apple, Samsung a Huawei, zaostáva Lenovo a Amazon a zvyšok ako keby ani neexistoval.

Revolúcia sa nekoná, čo ale neznamená, že je súčasná ponuka modelov nudná. Najnovší pokus v podobe série tabletov Huawei MediaPad M5 totiž ukazuje, že tablety stále dokážu byť zaujímavé.

Dizajn dotiahnutý do dokonalosti

Používať prvé kópie iPadu bolo ako za trest – nekvalitné materiály sa spolu s divným dizajnom postarali o zážitok z používania, na ktorý by sme najradšej rýchlo zabudli. Našťastie trhu dnes vládnu čisté línie, jednoduchý dizajn, kvalitné materiály a dobrá ergonómia.

Okrem neznámych čínskych výrobcov si už nikto nedovolí vyrobiť polovičatý produkt, na ktorom by vám mohla výrazne vadiť čo i len jedna vec. MediaPad M5 je v tomto smere ukážkovým príkladom.

Jeho menšia verzia má pevné a pekné kovové telo s hrúbkou len niečo cez sedem milimetrov, zaoblené rohy a boky displeja a hmotnosť len mierne presahujúcu 300 gramov.

Zbytočne by ste tu ale hľadali výstup na slúchadlá, budúcnosť je podľa Huawei bezdrôtová, prípadne vybavená adaptérom. Úspech prémiového smartfónu P20 Pro ukazuje, že sa s týmto krokom zákazníci dokázali vyrovnať.

Snímač odtlačkov prstov našiel svoje miesto tam, kde by ste ho hľadali aj v prípade smartfónu. Prst naň môžete položiť v akomkoľvek uhle, takže funguje v režime na výšku a aj na šírku.

Najmenej podarenou časťou je trojica hardvérových tlačidiel. Nájdete ich na pravej strane tabletu, no pre ich úspešné nahmatanie budete potrebovať trochu cviku.

Celkový pocit z dizajnu a kvality konštrukcie tabletu je vynikajúci a plne porovnateľný so súčasnou generáciou iPadov.

(zdroj: Huawei)

Skvelý displej

Úplne najnovší hardvér si výrobca necháva na prémiové smartfóny, cenovo dostupný tablet dostal čip Kirin 960, ktorý sme po prvý krát videli v smartfóne Huawei Mate 9. Nie je najnovší, no jeho výkon je ešte stále dostačujúci.

Vďaka dobre optimalizovanému systému a štyrom gigabajtom operačnej pamäte sú reakcie tabletu bleskové a neexistuje aplikácia, ktorá by bola nad sily tabletu. Pri hrách je situácia trochu odlišná, hlavne kvôli vysokému rozlíšeniu displeja.

Bežné tituly si vychutnáte bez problémov, no napríklad PUBG je pri maximálnych detailoch už nad sily použitého hardvéru. Pri prémiovom smartfóne by sme kritizovali, no v rukách držíme tablet za tri stovky.

Pri dlhodobej záťaži sa ukážu slabiny použitého čipu v podobe vyššej produkcie tepla. V bežnej reči je tablet jednoducho horúci na mieste, kde je umiestnený čip. Uvidíme, či Huawei tento problém vyrieši aspoň v pripravovanom čipe Kirin 980.

Jediným citeľným ústupkom pre dosiahnutie zaujímavej ceny sa môže javiť malé dátové úložisko. Jeho kapacita je 32 gigabajtov, z čoho si systém ukrojí približne tretinu. Kúpa pamäťovej karty je preto nevyhnutnosť, hlavne ak budete tablet využívať skutočne aktívne.

Zachovaná zostala veľkosť displeja aj s jeho rozlíšením. Pri uhlopriečke 8,4 palca je 1600 x 2560 bodov skutočne jemné rozlíšenie, ktoré oceníte nielen pri prezeraní fotografií. Navyše pomer strán nie je extrémne širokouhlý, aj keď pomer 16:10 je pre prácu stále menej príjemný v porovnaní s displejom iPadu.

Kvalita displeja je s ohľadom na cenu vynikajúca, obraz je ostrý, farby živé a je použiteľný aj počas slnečných dní.

Výsledky testov

Mediapad M5 MediaPad M3 Xiaomi MiPad 3 AnTuTu Score 177667 79003 91582 CPU 61331 25275 32533 GPU 62417 14851 16948 3DMark Sling Shot 2514 1018 1373 Sling Shot ex. 2037 738 836 PCMark Work 7263 5665 6451 Work 2.0 6236 4587 5171 Storage 6761 - - Computer Vision 3051 2848 3123 GFX Bench Car chase off. 16 - - Manhattan off. 42 14 11 T-Rex off. 86 30 26

Meškajúce aktualizácie

Huawei predstavil sériu tabletov M5 už na začiatku tohto roka a do predaja sa dostali už v apríli. Teraz je koniec leta a systém je stále vo verzii 8.0 s bezpečnostnými opravami k prvému júnu.

História aktualizácií pri predchádzajúcich modeloch je upozornením, že pravidelnosť v tomto prípade asi nebude samozrejmosťou. Svoju úlohu tu zohráva aj fakt, že systém je doplnený o dosť masívnu nadstavbu EMUI.

Grafických motívov máte k dispozícii hneď niekoľko, vytvorené sú našťastie s rozumom a tak vás nečaká žiadne nepríjemné prekvapenie, ale skôr pekná grafika a niekoľko funkčných bonusov navyše.

Škoda, že firma vytrvalo ignoruje vylepšenie nočného režimu pre šetrenie zraku. Jeho aktiváciu si totiž stále môžete nastaviť len na určitý čas a nie od aktuálneho súmraku do úsvitu, ako pri konkurencii.

Huawei by si tiež mohol uvedomiť, že to množstvo aplikácií ktoré dodáva s tabletom je zbytočné. Väčšinu z nich bežný používateľ aj tak nevyužije a iba zbytočne zaberajú miesto, hlavne keď má dátové úložisko celkovú kapacitu len 32 gigabajtov.

Takto má vyzerať dobrý tablet

Huawei MediaPad M5 je skutočne dobrý tablet za rozumnú cenu. Zároveň má ale veľké šťastie, že segment menších tabletov je pre Apple nezaujímavý, keďže malý iPad je bez zmeny na trhu už tri roky.

Či ho Huawei prekonáva je jasné, je novší, výkonnejší a s lepším displejom. Ponuka Lenova adekvátny model nemá a Samsung sa zameriava skôr na produktivitu, ako na bežné používanie a zábavu.

V základnej verzii zaplatíte za tablet približne 340 eur a za ďalších 50 eur si domov odnesiete verziu s LTE pripojením. Veľká, 10,8-palcová LTE verzia tabletu nie je vôbec lacná, pripravte si rovných 500 eur. Pri troche šťastia ho ale v akcii nájdete aj o stovku lacnejšie.

Škoda, že Huawei na našom trhu oficiálne nepredáva aj Pro verziu veľkého tabletu. Má väčšie dátové úložisko a hlavne dotykové pero.

Parametre

Čip: HiSilicon Kirin 960

Grafika: Mali-G71 MP8

Pamäť: 4 GB

Dáta: 32 GB

Displej: 8,4“, IPS, 2560 x 1600 bodov

Fotoaparát: 13 MPx, f/2.2

Komunikácia: Wi-Fi 5G, BT 4.2, GPS, USB Typ C, LTE (podľa verzie)

Batéria: 5100 mAh

Hmotnosť: 316 g

Systém: Android 8.0