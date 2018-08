V Egypte objavili tritisíc rokov starý syr. Kto ho zjedol, mohol zomrieť

Syry vznikli zrejme po tom, ako ľudia domestikovali ovcu.

17. aug 2018 o 11:27 Renáta Zelná

Nádoby so zostatkami najstaršieho syru našli v hrobke pri Venisovej pyramíde v Sakkáre.(Zdroj: WIKIMEDIA/CC)

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Hovorí sa, že čím je syr starší, tým je lepší.

Prečítajte si tiež: Prečo sa k vínu jedia syry? Vysvetľuje veda

No do najstaršieho syra na svete by ste sa zrejme nechceli zahryznúť.

Archeológovia ho objavili v egyptskej hrobke, kde sa ukrýval viac ako tritisíc rokov.

O syre píšu v štúdii vo vedeckom časopise Analytical Chemistry.

Egyptský syr

Najstarší tvrdý syr objavili v hrobke Ptahmesa, starostu egyptského mesta Mennofer v trinástom storočí pred našim letopočtom. Jeho hrobka je umiestnená na strane Venisovej pyramídy pri Sakkáre.

Ptahmesov hrob archeológovia prvýkrát našli v roku 1885, neskôr sa stratil pod pieskom. Hrob opäť odkryli v roku 2010.

Vtedy v hrobke našli aj niekoľko porozbíjaných nádob. V jednej z nich bola stuhnutá biela hmota.