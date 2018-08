Slováci vyvinuli vlákno, ktoré odpudí kliešťov. Spravia z neho aj legíny

Špeciálne vlákno parazita odpudí.

16. aug 2018 o 10:08 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Predstavte si zamilovaný pár, ktorý leží v tráve. Majú čas len pre seba. Uprostred prírody sú plne sami. Až na to, že nie sú.

V tráve čakajú na svoju chvíľu aj známe parazity - kliešte.

Slovenským vedcom sa podarilo vyvinúť protikliešťové vlákno, z ktorého by sa mohli vyrábať rôzne odevy nielen pre ľudí. Dokáže odpudzovať nepríjemné kliešte, ktoré by sa nedostali k ľudskému telu.

Prototyp funkčného vlákna predstaví Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied na tohtoročnej výstave Agrokomplex. Pre ľudí vyrobili aj prvý produkt - protikliešťovú ponožku.

Ako funguje protikliešťové vlákno

Polypropylénové vlákno proti kliešťom obsahuje látky, ktoré majú odpudzovať kliešte. Drobný parazit by mal nadobudnúť pocit, že sa neocitol na vhodnom hostiteľovi.

Ponožka samotná nezabráni, aby sa na vás kliešť prichytil. Mala by ho však odradiť od ďalšieho pohybu, ktorým by sa presúval k vašej pokožke. Pri styku z vláknom by mal odpadnúť.

"Tak sa správa kliešť na ponožke na makete. No človek má svoju špecifickú

príťažlivosť, čo môže správanie kliešťa ešte ovplyvniť." vysvetľuje pre SME Branislav Peťko z Parazitologického ústavu SAV.

Momentálne preto prebiehajú testy vlákna na dobrovoľníkoch.

Ponožka z protikliešťového vlákna podstupuje aj záťažové testy. Vystavia ju potu, slnku či vetru a budú ju prať a opakovane testovať priamo na kliešťoch. Budú tak môcť lepšie určiť, ako dlho si udržia svoj účinok, vysvetľuje Peťko.

Od pesticídov k prírode

Autori vlákna pri výrobe pôvodne premýšľali nad využitím syntetických pesticídov, ktoré dosahovali výborné repelentné účinky. Pre škodlivosť nielen pre životné prostredie ich nakoniec zavrhli.

Vo výrobe sa vrátili k prírodným látkam, ktoré mali preukázateľné odpudivé účinky voči kliešťom.

"Ukotviť ich do polypropylénu vyžadovalo značné úsilie," hovorí Tomáš Zatroch z firmy Chemosvit Fibrochem, ktorá vlákno PROLENT Tickfree vyrába. Viac podrobností nechcel prezradiť, keďže zatiaľ nemajú chránené duševné vlastníctvo.

Popruhy pre zvieratá, ktoré budú prezentovať na Agrokomplexe. (zdroj: Parazitologický ústav SAV)

Pre ľudí, psy aj kravy

Okrem nultej série protikliešťových ponožiek, ktoré ešte musia otestovať, plánujú vyrábať aj iné časti odevov.

Vlákno chcú umiestniť do šnúrok od topánok, opaskov, manžiet, šatiek, tričiek, legín či nohavíc. Z protikliešťového vlákna sa budú vyrábať iba niektoré časti ako manžety, či patenty alebo určité plochy.

"Mali by zabrániť prechodu kliešťa z odevu na holé telo na tých miestach, kde je to najčastejšie, v závislosti od oblečenia. Sú to najmä stehná, pás, ramená a krk," dodáva Peťko.

Oblečenie by malo byť dostupné už v budúcej kliešťovej sezóne, teda na jar 2019.

Okrem ľudí poslúži vlákno aj pre zvieratá. Utkané protikliešťové popruhy sa môžu použiť pre psy mačky ale dajú sa z nich vyrobiť aj postroje pre kone, kravy, ovce či kozy. Zabráni sa tak ich infikovaniu vírusom kliešťovej encefalitídy a tým aj prenosu vírusu do mlieka. Postroje predstavia taktiež na Agrokomplexe.