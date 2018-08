Na Marse by ste mali nohy v teple a hlava by vám mrzla

Trvá mesiace, kým prach na Marse usadne.

2. aug 2018 o 16:15 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Aj Mars bol pred miliardami rokov modrou planétou. Bolo na ňom teplo, na povrchu mal vodu a zrejme mohol byť aj obývateľný.

Dnes Mars poznáme ako červenú planétu - akúsi vesmírnu púšť, ktorá je takmer dvakrát menšia ako Zem. Svoju dávnu vodnú bohatosť ukrýva - ako ľadové čiapočky a podpovrchové jazero.

Prečo sa vlastne Mars nazýva červená planéta a ako by ste sa cítili, keby ste sa postavili na jeho povrch?

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečo je červená planéta?

Mars - fakty Deň na Marse trvá 24,6 pozemských hodín . Za tento čas sa planéta otočí okolo svojej osi.

trvá . Za tento čas sa planéta otočí okolo svojej osi. Marťanský deň sa nazýva solárny deň (sol).

(sol). Rok na Marse trvá 687 pozemských dní . Za tento čas planéta obehne okolo Slnka.

trvá . Za tento čas planéta obehne okolo Slnka. Má polomer 3390 kilometrov, Mars je veľký približne ako polovica Zeme .

. Mars je terestriálna planéta.

Má dva mesiace.

Mars je v súčasnosti studená a prašná púšť s veľmi riedkou atmosférou, ktorú tvorí z veľkej časti oxid uhličitý, dusík a argón.

Ak by ste sa na planéte ocitli, oblohu by ste nevideli modrú, ako na Zemi. Nebo nad vami by bolo hmlisté a červenkasté. Okolo vás by totiž lietal prach.

Červenkastý odtieň celej planéte dodáva železo v marťanskej pôde, takzvanom regolite. Železo pri oxidácii - teda hrdzavení - sčervenie a keď sa takýto červený prach dostane do atmosféry, z diaľky planéta pôsobí ako červená.

V skutočnosti má povrch Marsu mnoho odtieňov. Od hnedej, cez žltohnedú, po zlatú.

Vetry na Marse sú také mocné, že dokážu prach úplne rozvíriť a zakryť ním celú planétu. Trvá aj niekoľko mesiacov, kým prach úplne usadne.

Pred 3,5 miliardami rokov zažíval Mars aj potopy. V súčasnosti už voda na povrchu nie je. Voda na Marse sa nachádza už iba vo forme ľadu na polárnych čiapočkách a na južnom póle je aj tečúca voda vo forme jazera pod ľadovcom.

Hlava v zime, nohy v jari

Mars má podobne ako Zem rozlíšiteľné ročné obdobia. Trvajú však omnoho dlhšie, pretože Mars dlhšie obieha okolo Slnka.

Najdlhšie z marťanských období trvá jar na severnej hemisfére (jeseň na južnej) - 194 marťanských dní. Najkratšia je jeseň na severnej pologuli (jar na južnej), trvá 142 marťanských dní.

Prečítajte si tiež: Rakety NASA či SpaceX nás na Mars nedostanú, hovorí bývalý astronaut

Mars sa od Slnka nachádza v priemere 228 miliónov kilometrov a slnečné svetlo naň putuje trinásť minút. Teploty na Marse sa môžu pohybovať od dvadsať stupňov po -153 stupňov Celzia. Teplo z planéty rýchlo uniká, keďže má riedku atmosféru.

Rozdiely v teplote by ste cítili aj priamo na koži. Ak by ste sa na poludnie postavili na marťanský rovník, pri nohách by ste cítili teplotu 24 stupňov a pri hlave nula stupňov Celzia.

Mars má mnoho zaujímavých povrchových štruktúr, napríklad najväčší vulkán v celej Slnečnej sústave - Olympus Mons. Je vysoký 25 kilometrov, teda takmer trikrát vyšší ako Mount Everest.

Žiadnu inú planétu sme neskúmali tak ako Mars.

Prvé ľuďmi vyrobené objekty sa Marsu dotkli v roku 1971. Sovietske sondy Mars 2 a Mars 3 však prestali fungovať hneď po pristátí. Neskôr sa prvé pristátie úspešne podarilo americkým sondám Viking 1 a Viking 2.