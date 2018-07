Vzácny hlodavec, ktorý sa nepremnoží. Myšovka nie je myš

Myš domová často vrhne až osemkrát ročne, myšovka iba raz.

20. júl 2018 o 9:28 Nina Sobotovičová

Voči hlodavcom zvykneme byť predpojatí. Pritom nie všetky tieto tvory sú pohromou pre úrodu či zásoby v komore.

Dokonca nie je pravidlom, že by sa napospol nekontrolovateľne množili. Stačí sa pozrieť na málo známu myšovku horskú, ktorá nerobí škody na obilí a žije takpovediac mimo ľudského dohľadu. Huňatý drobček s dlhokánskym chvostom sa svojím životným štýlom veľmi líši od záškodníckej myši domovej, na ktorú sa tak trochu podobá menom i vzhľadom.

Myšovka horská sa totiž kŕmi bobuľovinami či hmyzom a má rada chlad. Nenájdeme ju preto doma v špajze, ale vo vyššie položených smrečinách, v oblastiach kosodreviny aj na holiach nad hranicou lesa.

Dokáže vystúpiť až do výšky 2 100 metrov nad morom. Len pre porovnanie – náš najvyšší vrch, ktorým je Gerlachovský štít, sa čnie vo výške 2 654 metrov nad morom. Myšovka horská teda dostala svoje druhové meno oprávnene, v horách sa jej náramne pozdáva.

Ako vyzerá?

Drobné telíčko zvrchu pokrýva žltohnedá srsť, bruško je zasa sivé. Z tváre svietia najmä čierne oči. Nad nimi – kdesi uprostred čela – sa začína tenký pás čiernej srsti, ktorý sa tiahne cez celý chrbát.

Myšovka zvyčajne meria päť, najviac asi sedem centimetrov. No nesmieme zabudnúť na mimoriadne dlhý chvostík, ktorý môže byť až dvakrát dlhší ako telo. Neraz totiž meria až desať centimetrov. Na predných labkách má myšovka štyri prsty, no na zadných packách ich má päť. Spolu s chvostom sa jej zídu najmä pri šplhaní po konárikoch či hrubých stonkách rastlín, ktoré myšovka mocne oblápa, aby nespadla.

Býva v nore aj cez leto?

Myšovka horská žije na juhu Škandinávie i na severozápade Ruska. Doma je aj u našich susedov v Rakúsku a Česku. Ak by ste na ňu chceli natrafiť pri turistike, skúste sa vybrať napríklad do Tatier, Veľkej či Malej Fatry alebo do Oravských Beskýd, možno sa vám pošťastí.

Najväčšmi aktívna je v noci, to však neznamená, že na ňu nemožno naďabiť aj cez deň. Stačí, ak budete opatrní a všímaví, aby ste postrehli, že vám myšovka robí spoločnosť pri túre. V čase od októbra do polovice apríla ju však nestretnete vôbec. Myšovka sa vtedy totiž ukladá na šesťmesačný zimný spánok. Chladné obdobie prečkáva skrútená do klbka vo svojej podzemnej nore.

Na leto si stavia iné obydlie. Hniezdo vtedy buduje medzi koreňmi stromov alebo v dutých pňoch, ktoré vystiela trávou a mäkučkým machom.

Ako to, že sa nepremnoží?

Myšovky sa pária v máji a júni. Samička na svet zakrátko privádza maximálne sedem potomkov, no stáva sa, že v jednom vrhu sú iba dve mláďatká.

Okrem toho myšovka, na rozdiel od iných hlodavcov, rodí iba raz do roka. Zato myš domová nezriedka vrhne až osemkrát ročne. Preto je myší neúrekom, no drobné myšovky sú vzácne a patria k zriedkavým druhom.

Malé myšovky sa s dospievaním neponáhľajú, na hlodavčie pomery začínajú byť samostatné dosť neskoro, asi po dvoch mesiacoch života. Rozmnožovať sa však dokážu až po prvej zime.