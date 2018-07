Neďaleko Yellowstonu sa objavujú praskliny v zemi. Čo to znamená?

Časť parku museli uzavrieť.

19. júl 2018 o 17:35 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Sprievodcovia si minulý týždeň začali v národnom Grand Teton všímať rastúce praskliny v skalách. Rangeri museli časť parku, ktorý je vzdialený osemdesiat kilometrov od Yellowstonského národného parku, uzavrieť.

Správa môže v ľuďoch vzbudzovať strach a zdieľali ju aj niektoré bulvárne americké médiá.

V Yellowstone je totiž čosi ako vulkanická časová bomba.

Pod jeho povrchom sa nachádza supervulkán, ktorý by podľa prepočtov mohol smerovať k výbuchu. Šanca, že by supervulkán v Yellowstone vybuchol je v súčasnosti približne jedna ku 730-tisíc - teda 0,00014 percenta. Ak by supervulkán naozaj vybuchol, mohol by zmeniť klímu na celej Zemi.

Prasklín sa napriek tomu netreba báť.

Praskliny v zemi

Keď si sprievodcovia všimli v Grand Tetone praskliny v skalách, upozornili strážcov parku.

"Keď boli rangeri praskliny prešetriť, všimli si, že sa zväčšili a rozšírili," napísala vo vyjadrení hovorkyňa parku Denise Germannová.

Praskliny boli dlhé približne tridsať metrov a boli umiestnené pozdĺž tridsať metrov vysokej skalnej steny v oblasti nazývanej Hidden Falls.

Časť parku uzavreli najmä preto, aby na turistov stena nespadla. Iné obavy park nespomínal.

Prebúdza sa supervulkán?

Grand Teton nesedí nad magmatickým kozubom Yellowstonského parku, je od neho vzdialený približne sto kilometrov.

Napriek tomu v Grand Tetone dochádza ku geologickej aktivite a praskliny v oblasti vznikajú bežne.

Ak by sa okolí Yellowstone dialo hocičo nezvyčajné, určite by o tom informovala Geologická služba Spojených štátov. Žiadnu takúto správu nevydali.

Supervulkány na svoj blížiaci sa výbuch upozorňujú kritickými zmenami teploty a hromadením materiálu. Tieto zmeny sa začínajú diať desiatky rokov pred výbuchom.