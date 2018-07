Záhadný sarkofág otvoria. Koho v ňom nenájdu?

Je niekoľko indícii o pôvode sarkofágu.

19. júl 2018 o 13:16 Renáta Zelná

BRATISLAVA. V dobrodružných filmoch končí otvorenie záhadných sarkofágov väčšinou vypustením starovekej kliatby.

V realite môžu archeológovia v zapečatených umeleckých rakvách nájsť nápisy, amulety, náboženské sošky, ale aj majiteľa hrobky.

Podobný objav čaká aj egyptských archeológov. Chcú otvoriť čierny sarkofág, ktorý objavili pred viac ako dvoma týždňami v egyptskom meste Alexandria.

Kto môže byť v sarkofágu?

Objav medzi archeológmi, ale aj bežnými nadšencami pre egyptskú históriu spustil dohady o tom, kto by v sarkofágu mohol byť a či sa jeho otvorením neuvrhne na ľudí kliatba.

Egyptské Ministerstvo pre pamiatky takéto dohady odmietlo komentovať. Ľudia si podľa nich musia počkať.

"Bolo by pekné, ak by sme našli nápis. Ak by sme našli vlastníka rakvy, bolo by to ešte lepšie. Ale žiadne dohady, prosím. Archeológia je založená na dôkazoch," povedal pre denník New York Times Mostafa Waziri, generálny tajomník Ministerstva pre pamiatky.

Existuje však niekoľko indícií, komu by sarkofág mohol a nemohol patriť. Anonymne sa o ne podelili aj miestni archeológovia.