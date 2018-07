Nosíte často kravatu? Môžete pripravovať mozog o krv

Väčšine ľudí kravata neublíži.

11. júl 2018 o 18:56 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Neformálne pracovné oblečenie je pre mozog zrejme zdravšie. Ak si totiž ľudia okolo uviažu kravatu trochu silnejšie, môžu si znížiť prísun krvi do mozgu.

Kravata môže stláčať žily na krku, čím si jej nositelia vytvárajú nezdravé hromadenie tlaku, naznačuje štúdia vo vedeckom časopise Neuroradiology.

Bežné nosenie kravaty síce nepredstavuje riziko pre väčšinu ľudí. No môže zle pôsobiť na ľudí, ktorí už majú problémy s krvným tlakom a fajčiarov či starších ľudí.

Vedci poprosili pätnástich mužov, aby si uviazali kravatu až do bodu, keď im spôsobovala mierne nepohodlie. Ďalší pätnásti nemali žiadnu kravatu. Potom ich sledovali pomocou magnetickej rezonancie.

7,5 O toľko percent sa znížil prívod krvi do mozgu mužom, ktorí si silnejšie uviazali kravatu.

Skupine mužov, ktorí mali kravatu, sa znížil prívod krvi do mozgu v priemere o 7,5 percenta. Zmenu prívodu krvi spôsobil zvýšený tlak v stlačených žilách. Tok v krvi vo zvyšnom tele kravata neovplyvnila.

Krv je pre mozog, rovnako ako pre všetky orgány, veľmi dôležitá. Dodáva bunkám v mozgu kyslík, glukózu a živiny potrebné na správne fungovanie. Ak sa dodávka krvi v mozgu zastaví, môže spôsobiť v závažných prípadoch aj trvalé poškodenie.

Zníženie prívodu krvi do mozgu o 7,5 percenta by nemalo väčšine ľudí spôsobiť žiadne viditeľné príznaky, tvrdí pre magazín New Scientist neurovedec Steve Kassem, ktorý sa do štúdie nezapojil.

Znížené dodávky krvi spôsobené kravatou môžu byť najviac rizikové pre ľudí, ktorí už majú problémy s krvným tlakom. Patria k nim aj rizikové skupiny ako fajčiari a starší ľudia.

Zo zníženej dodávky krvi môžu mať tieto skupiny ľudí bolesti hlavy, závrate a nevoľnosť. V ďalšej štúdii sa chcú vedci zamerať konkrétne na nich a zistiť, ako ich zdravie môže ovplyvňovať kravata.

DOI: 10.1007/s00234-018-2048-7