Ak čajka hniezdi v lepšej lokalite, môže prísť o mladé. Vajcia napadnú závistliví susedia

Čajky smejivé si závidia.

13. júl 2018 o 16:16 Nina Sobotovičová

Na prvý pohľad je to elegantný vtáčik, takže čakáte, že bude mať aspoň trochu vznešené spôsoby. Ibaže čajka smejivá sa často správa ako hlučná nespratníčka. Málokedy je sama, hniezdi totiž v kolóniách, ktoré dokážu narobiť poriadny rámus.

Občas to vyzerá, akoby stovky čajok medzi sebou súťažili, ktorá z nich dokáže najhlasnejšie vrešťať.

Nápadný prejav týchto čajok ľuďom pripomínal hlasný smiech, a tak vtáčatám prischlo druhové meno – smejivá.

Kde ju nájdeme?

Na Slovensku žije niekoľko druhov čajok – napríklad čiernohlavá či bielohlavá, ale najpočetnejšia je práve čajka smejivá.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Hojne rozšírená je aj inde vo svete. Našli by sme ju vo väčšine európskych krajín, vrátane Britských ostrovov či Islandu, ale tiež v Ázii, kde si voľká na ryžových poliach. Šikovne sa prispôsobila životu vo vnútrozemí, nepotrebuje more. V našich zemepisných šírkach ju to ťahá k rybníkom so zarastenými brehmi či ku slepým ramenám riek. Keď práve nehniezdi, možno na ňu natrafiť i na poli, ba dokonca aj vo veľkomeste.

Prečítajte si vtipné a poučné príbehy zo slovenskej prírody v Malej knihe o zvieratách

Zožerie takmer všetko. Loví ryby, vodný hmyz, červíky, ale aj mláďatá vtákov či hraboše. Nepohrdne ani rastlinou potravou, zo stromov si rada odtŕha čerešne.

Medzi ostatnými vtákmi ju rozoznáme hravo najmä na jar a v lete. Čajka smejivá je vtedy zaodetá v takzvanom svadobnom šate. Tak hovoríme opereniu, ktoré majú dospelé vtáky v období hniezdenia a párenia. Pre svadobný šat čajky smejivej je typická čokoládovohnedá hlávka. Tá s koncom júla bledne, v zimnom šate z nej zostane iba tmavý fliačik za okom. Inak sa operenie cez rok veľmi nemení. Krk, hruď aj bruško zostávajú snehobiele, krídla a chrbátik sú zasa bledosivé. Konce krídel zdobí čierna kresba. Čajka smejivá vo vode prešľapuje na dlhých červených nohách. Jej dlhý a úzky zobáčik je tiež červenej farby.

Je život v kolónii krutý?

Na Slovensku žijú celý rok, zimu prečkávajú na nezamrznutých riekach a na hniezdiská sa zvyčajne vracajú v marci. Čajky smejivé si svoj typický domček na zemi iba zriedka budujú osamotene od ostatných. Obyčajne hniezdia v obrovských kolóniách, v ktorých bývajú tisícky uškriekaných čajok.

Miesto obsadené húfom týchto vodných vtákov pôsobí trochu ako radová zástavba, hniezda sú natlačené jedno na druhom.

Sprvoti môžu veľké spoločenstvá pôsobiť družne, no ak by sme ich pozorovali trochu dlhšie, boli by sme svedkami drsných súbojov. Čajky smejivé nie sú agresívne iba voči iným vtáčím druhom, ale aj voči sebe navzájom. A vonkoncom si nedoprajú. Ak sa im vidí, že ich sused obsadil výhodnejšie miestečko, neváhajú sa do neho zúrivo pustiť.

Výnimkou nie sú ani útoky na operence, ktoré v spoločne vybudovanom hniezde už zahrievajú vajíčka. Inými slovami – závistlivým čajkám je ukradnuté, že útočia na budúcich rodičov, ktorým sa majú čochvíľa vyliahnuť mladé. Sú agresívne, neberú ohľad a často zničia aj vajcia krátko pred vyliahnutím. Iba silné povahy zvládnu pozorovať toto hrozivé divadlo. V hniezde po ňom totiž zostáva iba krv a doďobané škrupiny.

Zahniezdia znovu?

Ak párik čajok príde o znášku, dokáže v tej istej sezóne opäť zahniezdiť. V hniezde obvykle bývajú tri vajíčka, na ktorých sedia obaja rodičia. Tí musia znášku chrániť nielen pred ostatnými čajkami, ale aj pred vranami. Ak sa im to podarí, po 24 dňoch zahrievania sa z vajíčok začnú vykľúvať mladé čajky.

Na rodičov sa takmer nepodobajú. Telo im pokrýva hnedé i sivé páperie a na ich bledej hlávke sa vynímajú čierne škvrny. Vzduch brázdia už šesť týždňov po vyliahnutí.