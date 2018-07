Najcitlivejší detektor zemetrasení vôbec? Naše internetové káble

Káble sú lacné, rozšírené a môžu byť presné.

6. júl 2018 o 16:25 Matúš Beňo

Internetový kábel vedúci do mora by raz mohol poslúžiť ako seizmometer.(Zdroj: Microsoft)

BRATISLAVA. Naše prístroje na zachytenie zemetrasení majú vážne medzery v pokrývaní zemského povrchu. Sú aj drahé a náročné na údržbu. Vedci preto hľadajú nové spôsoby, akým by sa dali sledovať zemetrasenia.

Prečítajte si tiež: Vedci objavili nový typ zemetrasení

Jedným z riešení môžu byť optické káble na prenos internetu.

V novej štúdii medzinárodný tím výskumníkov využil niekoľkokilometrový úsek bežného internetového káblu, cez ktorého vlákno poslali laserové pulzy. Týmto spôsobom merania sa im nielenže podarilo skúmať seizmickú aktivitu, ale mali ju možnosť vidieť v doteraz nevídanom rozlíšení.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Výhodou takéhoto systému, ktorý by umožňoval detekciu zemetrasení pomocou optických káblov, by bola nielen nízka cena, ale aj jeho rozšírenie. Morské káble by pokryli priestor, ktoré v súčasnosti seizmológovia v podstate nevedia sledovať.

Štúdiu publikovali v magazíne Nature Communications.

Týmto sa všetko mení

Internetové podmorské káble prenášajú internetové a telekomunikačné spojenie medzi kontinentami. Celková dĺžka morských káblov presahuje jeden milión kilometrov.

Navyše, ďalšie kilometre sa nachádzajú aj na zemskom povrchu.