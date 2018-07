Niečo veľké v dávnej minulosti vrazilo do Uránu a navždy ho zmenilo

Tam, kde majú planéty rovník, má Urán póly.

6. júl 2018 o 15:56 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Takmer všetky planétyslnečnej sústavy majú os, okolo ktorej sa otáčajú, naklonenú viac menej jedným smerom.

Prečítajte si tiež: Urán čaká vesmírna kolízia, jeho mesiace sa zrazia

Nie však Urán, ktorý prakticky leží na rovine obežnej dráhy okolo našej hviezdy. Póly má teda tam, kde iné planéty rovník.

Podľa tímu britských vedcov sa tyrkysový plynný obor len tak z ničoho nič nenaklonil. V dávnej minulosti, ešte v čase, keď sa slnečná sústava formovala, doňho narazila cudia planéta dvakrát taká hmotná ako Zem.

Počítačové simulácie tiež pomohli odhaliť ďalšie nezodpovedané tajomstvá Uránu, vrátane toho, prečo je chladnejší, než by mal byť.

Štúdiu publikovali v magazíne The Astrophysical Journal.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



video //www.youtube.com/embed/yd34B8zMkco

Pred miliardami rokov

Vedci pomocou superpočítača spravili viac ako 50 simulácií, v ktorých skúmali, ako by sa kolízie s rôzne veľkými telesami prejavili na ďalšom vývoji planéty.

"Urán má os otáčania na strane, je v podstate kolmo voči ostatným planétam. S veľkou istotou to spôsobil obrovský dopad, no vieme iba veľmi málo o tom, ako a kedy sa to stalo," vysvetľuje v tlačovej správe hlavný autor štúdie Jacob Kegerreis.