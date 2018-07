Slovenský vedec: Objav stoviek telies hovorí skôr proti deviatej planéte

Kdesi za Neptúnom, vo vzdialených končinách slnečnej sústavy, sa v Kuiperovom páse nachádzajú stovky malých telies, pričom ďalšie tisíce čakajú na objavenie.

Medzinárodný tím astronómov nedávno oznámil, že v páse objavil 840 nových objektov.

Súčasťou päťročného úsilia bol aj slovenský výskumník. O tom, čo sa vo vzdialených častiach slnečnej sústavy nachádza a ako prebiehalo pozorovanie, sme sa rozprávali s MARIÁNOM JAKUBÍKOM z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Ako to, že o vonkajšej slnečnej sústave vieme tak málo?

"Na to je v princípe veľmi jednoduchá odpoveď, práve kvôli tomu, že táto časť slnečnej sústavy je od nás veľmi vzdialená. Od toho sa odvíja to, že v minulosti sme si nemohli byť istí, či tam vôbec niečo je, keďže to bolo mimo našich pozorovacích možností.

Keďže sa technika vyvíja rýchlo a v náš prospech, stavajú sa ďalekohľady, vďaka ktorým môžeme nazrieť aj do týchto 'neznámych' oblastí.

Ďalšia vec, ktorú však neovplyvníme, je veľkosť objektov, ktoré sa tam nachádzajú. V princípe, vzdialenosť je veľká, ide o pomerne malé objekty a teda pozorovací problém stále pretrváva. V blízkej minulosti sa však objavili hypotézy, že by tam 'čosi väčšie' mohlo byť."

Aká bola vaša úloha pri objavovaní nových telies?

"V rámci našej kampane OSSOS (Outer Solar System Origins Survey, pozn. red), teda hľadanie pôvodu objektov vonkajšej slnečnej sústavy, sme získali pozorovací čas na kanadsko-francúzsko-havajskom teleskope CFHT na Havajských ostrovoch s priemerom zrkadla 3,6 metra. Mal špeciálnu kameru, Megacam, ktorej unikátne vlastnosti boli pre naše pozorovania kľúčové.

Projekt OSSOS fungoval tak, že nie všetci ľudia sa podieľali priamo na pozorovaniach. Ja som členom tímu, ktorý pracoval s dráhami telies, ktoré sa určili z pozorovaní. Týmto pozorovaniam sa venovali ľudia z iného tímu, priamo určenému k získaniu dát a následnému určeniu veľmi presných dráh. My sme skúmali konkrétne objekty takzvaného rozptýleného disku, čo je oblasť rozprestierajúca sa bezprostredne na vonkajšej hranici Kuiperovho pásu.

Čím je objav osemsto telies za Neptúnom významný?