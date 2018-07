Tisíce filmov, milióny fotiek. Karty budú mať kapacitu 128 terabajtov

Doterajšie maximum boli dva terabajty.

2. júl 2018 o 18:02 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Jediná SD karta môže v budúcnosti mať kapacitu, do ktorej sa zmestí celá vaša mediálna knižnica. Dokonca ani ukladanie médií by nebol problém, keďže prenosová rýchlosť je takmer jeden terabajt gigabajt za sekundu.

SD Association koncom júna predstavila formát SD Ultra Capacity (SDUC). Vďaka nemu sa pamäť zo súčasného maxima dva terabajty pri kartách SDXC môže rozšíriť až na 128 terabajtov pri kartách SDUC.

Formát príde v dvoch prevedeniach, klasickom väčšom a micro.

Na jednu takúto kartu by sa v budúcnosti mohlo podľa webu Engadget zmestiť 29-tisíc filmov v kvalite Full HD, 26 miliónov fotografií s vysokým rozlíšením či 16 miliónov pesničiek v úsporných formátoch.

S novým formátom predstavili aj novú funkciu SD Express. Pod ňou sa skrývajú dve rozhrania, PCI Express a NVM Express. Zabezpečia prenosovú rýchlosť 985 megabajtov za sekundu, čo je dostatočne vysoká rýchlosť na presun dát, a tiež lepší prístup k dátam na kartách.

"SD Express ponúka celkom novú úroveň pamäťových kariet, ich nové rýchlejšie protokoly spravia z kariet prenosné SSD disky," píše v tlačovej správe Hirojuki Sakamoto, prezident SD Association.

Karty s funkciou SD Express by zatiaľ mali byť len vo väčšej verzii. Funkciu budú môcť využívať formáty SDUC, SDXC aj SDHC. Budú navyše spätne kompatibilné so všetkými staršími zariadeniami. Ponesú označenie EX I, aby sa odlíšili od ostatných.

Veľká kapacita a rýchlosť bude výhodou pre ľudí, ktorí nahrávajú videá vo vysokých rozlíšeniach či super spomalené videá, alebo tých, čo spúšťajú aplikácie z kariet. Využitie však nájde aj v iných oblastiach.

Otázkou zostáva cena pamäťovej karty. Už cena kariet s kapacitou 512 gigabajtov sa pohybuje v stovkách eur. Navyše, micro SD kartu s rovnakou kapacitou predstavili len tento rok.