Ako na inej planéte. Namerali najnižšiu teplotu na Zemi

Teplotu zmerali pomocou satelitov.

2. júl 2018 o 12:58 Renáta Zelná

Vetry neustále tvarujú snežný povrch východnej Antarktídy na malé duny nazývané zastrugi.(Zdroj: Ted Scambos, NSIDC/University of Colorado-Boulder)

BRATISLAVA. Vedcom sa podarilo namerať najnižšiu teplotu na Zemi - na východe Antarktídy klesla počas dlhej polárnej zimy na mínus 98 stupňov Celzia.

Ak by ste sa na mieste priamo nadýchli vzduchu, do pár minút by ste umreli. Vedci na chladnom antarktickom mieste neboli priamo, teplotu zaznamenali pomocou satelitov.

Nový rekord opísali vo vedeckom časopise Geophysical Research Letters.

Ako teplotu namerali

Doposiaľ najnižšia povrchová teplota, ktorú sa podarilo namerať ľuďom pomocou teplomeru, bola mínus 89,2 stupňov Celzia. V roku 1983 ju namerali vedci z ruskej stanice Vostok neďaleko južného pólu.

Na mieste museli mať špeciálne masky, ktoré im ohrievali vdychovaný vzduch.

Ak by chladný arktický vzduch vdychovali priamo, začali by im krvácať pľúca.

Pri najchladnejšom mieste Antarktídy nie sú žiadne stanice.

Vedci sa pri nových meraniach museli spoliehať na satelity, ktoré dokážu merať povrchovú teplotu, keď prelietavajú nad určitým miestom.

Miesta, kde teplota klesla na mínus 98 stupňov, našli v plytkých priehlbinách v ľade. Chladný vzduch do nich klesá podobne ako klesá do riečnych údolí a kaňonov.

Iná planéta

Chladnejšiu teplotu ako mínus 98 už zrejme na Zemi nikto nenameria, aj pre tú súčasnú museli v Antarktíde vzniknúť špeciálne podmienky.

“ Zem je na tomto mieste tak blízko svojim obmedzeniam, že je takmer ako iná planéta. „ vedúci výskumu Ted Scambos

"Zem je na tomto mieste tak blízko svojim obmedzeniam, že je takmer ako iná planéta," povedal pre magazín National Geographic vedúci výskumu Ted Scambos.

Pre vznik rekordne nízkej teploty musela byť na Antarktíde niekoľko dní jasná obloha a suchý vzduch, ktorý sa veľmi nepohybuje. A musí byť tiež hlboká polárna zima.

Ak by takéto podmienky trvali niekoľko týždňov, teplota by mohla klesnúť ešte viac, ale podľa Scambosa je nepravdepodobné, že by k tomu došlo.

"S narastajúcimi koncentráciami skleníkových plynov a vodnej pary očakávame oteplenie na Antarktíde o tri až štyri stupne Celzia," hovorí polárny výskumník John Turner, ktorý sa do nového výskumu nezapojil.

"Nové nízke teploty budú čoraz nepravdepodobnejšie. Šance sa zmenšujú."

