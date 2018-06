Londýn - New York za dve hodiny. Boeing predstavil hypersonické lietadlo

Rýchlosť nad mach 5 je zbytočná.

29. jún 2018 o 14:14 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Boeing predstavil návrh hypersonického lietadla, ktoré môže skrátiť zaoceánske lety na dve až tri hodiny.

Lietadlo, ktoré ešte nemá názov, predstavil Boeing v utorok na konferencii Amerického úradu pre letectvo a kozmonautiku.

Bude sa využívať na komerčné aj vojenské účely.

Prvý prototoyp sa môže dostať do vzduchu o päť až desať rokov. Kým sa bude lietadlo reálne používať, počkáme si dve až tri desaťročia.

Svet nie dosť veľký

Lietadlo bude vedieť dosiahnuť rýchlosť mach 5. Cez Atlantický oceán by tak napríklad preletelo za dve hodiny, v súčasnosti takýto let trvá sedem a viac hodín. Lietadlo by mohlo byť omnoho rýchlejšie, no vývojári sa uspokojili s verziou mach 5.

“ Svet nie je dosť veľký na to, aby sme museli ísť rýchlejšie ako mach 5. „ vedúci výskumník hypersoniky v Boeingu Kevin Bowcutt

Prekročenie hypersonickej rýchlosti, ktorá je vyššia ako približne 6100 kilometrov za hodinu, by si vyžadovalo oveľa pokročilejšie typy motorov a materiálov. Lietadlo, ktoré by malo dosiahnuť mach 6, 7 či 8, by muselo byť vyrobené z drahších kompozitných materiálov, ktoré by zvládali teplo vytvárané pri vysokých rýchlostiach.

Prekročenie rýchlosti mach 5 je zároveň zbytočné.

"Toto lietadlo by vám umožnilo letieť cez oceán a späť za jeden deň. A to je to, čo chce väčšina ľudí. Tak prečo tieto hranice prekračovať a sťažovať si to? Svet nie je dosť veľký na to, aby sme museli ísť rýchlejšie ako mach 5," vysvetlil pre web WIRED vedúci výskumník hypersoniky v Boeingu Kevin Bowcutt.

Menej turbulencií

Lietadlo, ktoré Boeing predstavil, bude vyrobené z titánu. Súčasný návrh využíva jednoduché spojenie prúdového a náporového motoru - takzvaný turbonáporový motor.

Hypersonické lietadlo bude väčšie ako bizjet (menšie pasažierske lietadlo), ale menšie ako Boeing 737. Malo by sa doň zmestiť dvadsať až sto pasažierov.

Ľudia by počas letu zažívali menej turbulencií ako v bežnom lietadle, keďže by leteli približne vo výške 29-tisíc metrov nad Zemou. V takejto výške sú motory výkonnejšie a hustota vzduchu je oveľa nižšia.

Bežné lietadlá sa pohybujú vo výške 10600 metrov.

Model od Boeingu je konkurenciou pre bežnú leteckú dopravu, nadzvukové lietadlá, ale aj navrhovanú raketovú dopravu od SpaceX a Virgin Galactic.

Dopravné prostriedky, ktoré kyslík "vdychujú", majú podľa Bowcotta väčší potenciál ako prostriedky, ktoré so sebou musia nosiť kyslík v tekutej forme.

"Celkové bezpečnostné riziko je oveľa vyššie pri raketách, zároveň je oveľa nižšia aj úroveň pohodlia cestujúceho," dodáva Bowcott.