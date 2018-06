Nový bezpečnostný protokol Wi-Fi vás ochráni pred sebou samým

WPA3 opravuje slabiny svojho predchodcu.

26. jún 2018 o 16:17 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Zabezpečenie bezdrôtových sietí dostáva po štrnástich rokoch nové vylepšenie. Organizácia Wi-Fi Alliance v týchto dňoch začala certifikovať zariadenia, ktoré podporujú nový bezpečnostný protokol WPA3.

WPA3 je nová generácia doteraz používaného protokolu WPA2. Jeho úlohou je nielen spraviť bezdrôtové pripojenie bezpečnejším, ale napraviť aj chyby, ktorých sa pri nastaveniach dopustia používatelia.

Organizácia očakáva, že široké zavedenie nových zariadení s podporou protokolu príde najskôr koncom budúceho roka. Výroba zariadení či vydávanie aktualizácií pre už existujúce však stojí na samotných spoločnostiach.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Väčšia ochrana dát

Pre používateľov to teda znamená, že buď si kúpia nový router s podporou WPA3, alebo si počkajú, či výrobca pripraví záplatu pre ten, ktorý už majú doma. To isté platí aj pre ostatné prístroje. Netreba sa však báť, že by zariadenia, ktoré podporujú starší protokol, prestali pracovať po kúpe nového routeru. Pripoja sa bez problémov.

Prečítajte si tiež: Takmer všetky WiFi siete majú veľkú bezpečnostnú dieru

Prvou veľkou inováciou nového bezpečnostného protokolu je ochrana siete. Presnejšie povedané, zabráni chybám, ktoré môžu vzniknúť z nepozornosti bežného používateľa.

"Problémom sú používatelia, ktorí sa ozaj nevyznajú a ako heslo majú svoju iniciálku a meno domáceho zvieraťa," vysvetľuje pre Wired Kevin Robinson, viceprezident Wi-Fi Alliance.

Závažná slabina WPA2 spočíva v tom, že umožňuje hackerom zachytiť prenos dát a využiť takzvané slovníkové útoky, ktorými sa pokúšajú dostať do siete.

Útočník môže dokola a veľmi rýchlo skúšať hádať vaše heslo. WPA3 situáciu mení, po novom budú slovníkové útoky prakticky nepoužiteľné.

“ Problémom sú používatelia, ktorí sa ozaj nevyznajú a ako heslo majú svoju iniciálku a meno domáceho zvieraťa. „ Kevin Robinson, , viceprezident Wi-Fi Alliance

Útočníci budú mať v podstate jeden pokus, potom stratia šancu na prístup dnu. Museli by byť fyzicky prítomní pri zariadení, aby sa mohli opakovane pokúšať získať prístup.

Zariadenia sa navyše budú dať nastaviť tak, aby zabránili opakovaným pokusom.

Ďalšia výhoda WPA3 spočíva v ochrane starších údajov. Ak by sa aj útočníkovi podarilo zachytiť šifrovaný prenos údajov a prelomiť heslo, k starším dátam preneseným ešte pred útokom sa nedostanú. Pri WPA2 to možné je.

Lepšia ochrana na verejných sieťach

Nový protokol ochráni aj múdre zariadenia v domácnosti, ktorých bezpečnosť bola často otázna. Funkcia Easy Connect umožní jednoduchšie a bezpečnejšie pripojenie zariadení bez obrazovky či s obmedzenými vstupmi k routeru. Postačí telefónom prečítať QR kód na tlačiarni či reproduktore a spojiť ho s QR kódom routeru.

Prečítajte si tiež: Ako si zabezpečiť domácnosť alebo malú firmu pred kyberútokmi

WPA3 sa postará aj o ochranu v prípade, ak sa napojíte na verejné bezdrôtové siete. Jedna z najbežnejších rád na ochranu je, aby ste po pripojení na verejnú sieť nerobili nič, čo by zahŕňalo vaše osobné informácie. Pri WPA2 totiž ktokoľvek na rovnakej sieti dokáže sledovať vašu aktivitu.

Nový protokol sa postará o okamžité šifrovanie od momentu, keď sa pripojíte.

WPA3 zohľadňuje aj potreby veľkých podnikov či finančných inštitúcií, v podobe biznisového riešenia bude mať iné ochranné mechanizmy.