Slimák záhradný sa dokáže oplodniť sám, no musí byť v strese

Aké je slimačie tempo? Z Prešova do Košíc by sa ulitník plazil desať mesiacov.

22. jún 2018 o 5:30 Nina Sobotovičová

Šuchtavých ľudí zvykneme prirovnávať ku slimákom, ktoré sa pohybujú náramne pomaly. Ale uznajte, šmýkajúc sa na jednej nohe a s domčekom – ulitou na chrbte by sa nikomu nechcelo náhliť.

Najväčším suchozemským ulitníkom na Slovensku je slimák záhradný. Ak si to okolnosti vyžadujú, dokáže prekonať rýchlosť päť metrov za hodinu. V našej metrike ide o zanedbateľné tempo.

Porovnajme si to – človek pri chôdzi prejde približne päť kilometrov za hodinu. Pešia prechádzka z Prešova do Košíc by nám preto trvala takmer osem hodín. Chúďa slimák by sa na tej istej trati mordoval celých desať mesiacov.

S určitosťou však môžeme povedať, že na takýto náročný výlet by sa ulitník nikdy nevybral. Cez deň býva často zahrabaný alebo aspoň zalezený v domčeku, aby ho slnko zbytočne nevysušovalo a aby nestrácal vodu. S ňou musia slimáky hospodáriť veľmi umne. Preto zvyčajne vyliezajú iba po daždi.

Má oči na stopkách?

Slimák záhradný dorastá približne do piatich centimetrov. Jeho žltohnedú ulitu zdobia tmavé prúžky. Keby sme po slimačom domčeku prešli prstom, cítili by sme jemné ryhy, ktoré vznikajú, keď ulita rastie.

Na hlávke tento mäkkýš nosí dva páry tykadiel. Dlhší pár s očami je teleskopický, čo znamená, že zrakové tykadlá dokáže slimák zasúvať a vysúvať. Môžeme povedať, že má oči na stopkách, pretože keď treba, snaží sa ich vysunúť čo najvyššie.

No slimačí zrak je dosť mizerný, ulitník väčšinou rozozná akurát svetlo, tmu či obrysy. Dôležitejšími sú pre slimáky hmat a čuch – tieto zmysly zabezpečuje druhý, kratší pár tykadiel.

V papuľke slimák skrýva čosi medzi jazykom a pilníkom. Tento rohovitý orgán sa odborne nazýva radula a slimáčik ju využíva ako strúhadlo, spracúva ňou potravu.

Akým lesom sa vyhýba?

Pohybuje sa vďaka neustále vlhkej svalnatej nohe. Vylučuje z nej hlien, ktorý mu jednak uľahčuje pohyb, a tiež slúži ako ochrana pred odreninami. Ak slimák nejakú ranku pri pohybe predsa len utŕži, slizovitý hlien pomôže aj ako liečivo. Obsahuje totiž hojivé látky, ktoré ranu dezinfikujú.

Tento druh slimáka si pochvaľuje najmä teplé a vlhké miesta, napríklad svetlé háje či záhrady. Ihličnatým lesom sa vyhýba, zle by sa mu v nich lozilo a ihličie je preň nevhodné aj ako potrava.

Slimák záhradný si pomaškrtí na listoch javora či lipy, ktoré obsahujú pre slimáky veľmi dôležitý vápnik. Nepohrdne ani jahodami, ktoré ste si prácne dopestovali.

No tvrdiť, že tento ulitník je nepriateľom záhrad, by bolo značne prehnané. V obžieraní sladkej úrody je rovnako pomalý ako v ostatných činnostiach. Preto kým nemáte v záhrade celý regiment slimákov, ľahko sa neželaného hosťa zbavíte, ak ho prenesiete na dostatočne vzdialené miesto. Poľahky sa môže stať, že kým sa znovu doplazí k jahodám, už žiadne nenájde.

Dokáže sa oplodniť sám?

Keď sa vzduch na jar oteplí, začnú slimáky s rituálom párenia. Slimák záhradný je hermafrodit, teda má samčie aj samičie pohlavné orgány a dokáže produkovať samičie pohlavné bunky – vajíčka, aj samčie pohlavné bunky – spermie.

Teoreticky by preto slimák mohol oplodniť aj sám seba, k tomu však dochádza iba vo výnimočných prípadoch. Napríklad, keď má slimáčik stres z toho, že nedokázal nájsť partnera. Inak sám seba oplodniť nedokáže. Radšej si užije romantiku vo dvojici.

Párenie slimákov vyzerá veľmi nežne. Obaja sa najprv dotýkajú nohami a ohmatkávajú jeden druhého tykadlami. Tieto nežnosti nezriedka trvajú aj zopár hodín. Potom si slimáky do tela navzájom zabodnú takzvané šípky lásky. Ide o útvary z aragonitu, čo je vlastne uhličitan vápenatý. Pri akte si vymenia spermie a pomaly sa rozídu. Po niekoľkých týždňoch sa slimák začne správať ako samička – rozhodne sa oplodniť svoje vajíčka darovanými spermiami.

Oplodnené vajíčka kladú do jamky v pôde. Približne po mesiaci sa z nich vyliahnu malé slimáčiky s takmer priesvitnými ulitami. Musia zjesť veľa potravy bohatej na vápnik, aby ulita správne rástla a zhrubla.